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提前掃墓避塞車 清明前2週休國道單一費率再7折

2025/3/18 12:07（3/18 12:26 更新）
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圖為國道3號。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北18日電）為鼓勵民眾提前掃墓，分散清明節連假車流，交通部高速公路局在清明節連假前2個週休（3月22日、23日、29日及30日）國道採單一費率再7折收費。

高公局今天發布新聞稿表示，今年清明節連假自4月3日至6日共4天，為鼓勵民眾提前掃墓以分散連假國道壅塞車流，國道在清明節連假前2個週休（3月22日、23日、29日及30日，共4天）採單一費率再7折收費。

高公局指出，依過去經驗，連假前2個週休實施通行費優惠後，交通量較一般週休約增加1成，有達到分散清明節掃墓車流的效果。

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高公局表示，經試算，小型車單一費率再打7折通行費率為每公里新台幣0.63元，也就是台北（圓山）至高雄的通行費213元，較一般費率343元節省130元。

至於短途（每日行駛里程在42公里以下）通行費用則有所增加，因此高公局建議短途用路人改行駛地方道路，以免須於交流道前等候又繳納更多通行費。（編輯：管中維）1140318

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