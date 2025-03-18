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全國首座K12公立學校 台南沙崙國際高中8/1招生

2025/3/18 19:44（3/18 21:01 更新）
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全國第一所K-12（5-18歲）公立學校、台南市立沙崙國際高級中等學校校地面積5.18公頃，預定今年5月完工及取得使用執照。圖為模擬圖。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年3月18日
全國第一所K-12（5-18歲）公立學校、台南市立沙崙國際高級中等學校校地面積5.18公頃，預定今年5月完工及取得使用執照。圖為模擬圖。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年3月18日
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（中央社記者張榮祥台南18日電）全國第一所K12公立學校-台南市立沙崙國際高級中等學校，預定今年8月1日招生，涵蓋幼兒園、國小部、國中部及高中部，規劃招收15個班級。

台南市長黃偉哲今天在市政會議指出，沙崙國際高中是全國第一所從幼兒園到高中15年一貫公立學校，校舍新穎，採雙語學制；不少學區家長可能趨之若鶩，甚至出現遷戶口搶入學名額等現象。市府推動學校國際化同時，也要確保公平入學機會，讓更多孩子受惠。

黃偉哲表示，沙崙國際高中是學校，更是培育未來全球競爭力人才重要基地。他期許沙崙國際高中和沙崙智慧綠能科學城緊密合作，發展校園實驗基地和企業合作方案，讓學生接觸前端科技，也為未來產業發展儲備人才， 培養溝通力、探索力與創造力兼具新世代。

南市府新聞稿指出，台南市教育審議委員會去年11月7日審議通過沙崙國中改制為「台南市立沙崙國際高級中等學校」，將肩負教育與科技接軌使命，成為全國首座涵蓋幼兒園至高中的公立學校，以雙語國際、科技創新與人文永續為發展主軸。

沙崙國際高中校地面積5.18公頃，包含現有國中部，新建幼兒園、國小部、高中部及體育館等，預定今年5月完工及取得使用執照。

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沙崙國際高中114學年度規劃招收15個班級，包括幼兒園（3歲至5歲2班），國小部（一年級3班、三年級1班），國中部（七年級6班，含英語資優方案），高中部（十年級3班，含雙語實驗班）。

此外，高中課程採取OSSD雙聯學制，學校和加拿大國家教育發展基金會及卓越國際學院（OIA）合作，讓學生透過九至十二年級學習，完成至少7門課，即可同時取得加拿大安大略省教育部頒發的OSSD高中畢業證書。（編輯：謝雅竹）1140318

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