雲林以北及宜蘭11縣市低溫特報 新竹關西4.2度

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（中央社記者張雄風台北19日電）氣象署今天表示，強烈大陸冷氣團或寒流影響，針對雲林以北、宜蘭等11縣市發布低溫特報，今天凌晨平地最低溫新竹關西攝氏4.2度、苗栗三灣4.7度。

中央氣象署今天發布低溫特報，強烈大陸冷氣團或寒流影響，各地天氣寒冷，有10度以下氣溫發生機率。

氣象署指出，新竹縣、苗栗縣有6度以下氣溫發生機率；新北市、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生機率；基隆市、台北市、桃園市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣有10度以下氣溫發生機率。

根據氣象署網站，今天凌晨平地最低溫為新竹縣關西鎮4.2度、苗栗縣三灣鄉4.7度；其他縣市部分，新北市石碇區5.9度、基隆市七堵區6.3度、台北市南港區7.9度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今明兩天受強烈大陸冷氣團影響，今天西半部轉多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨，南部山區飄雨機率逐漸降低；明天各地晴時多雲，僅花東偶有零星少量降雨機率。

吳德榮指出，今明兩天，白天在陽光下不覺冷，因輻射冷卻效應加乘，早晚氣溫很低，部分地區明晨仍將出現4度左右最低氣溫，尤其連續多日、日夜氣溫有劇烈變化。

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吳德榮表示，最新模式模擬顯示，21日白天起至26日各地晴朗無雲，冷空氣逐漸減弱，天氣逐日回暖，日夜溫差大。21至23日清晨部分平地仍有10度以下輻射低溫；23日起至下26日各地白天高溫回到30度以上，為「溫暖如夏」、易起霧天氣，但清晨氣溫偏低，日夜溫差甚至達15度之多。

吳德榮說，最新各國模式模擬顯示，27日或28日，下一波鋒面南下；鋒後冷空氣也都在調整中，應持續觀察。（編輯：陳仁華）1140319