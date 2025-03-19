彰化婦運動後氣喘險休克 肺栓塞緊急手術救命

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（中央社記者鄭維真彰化縣19日電）彰化63歲婦人運動後嚴重氣喘，檢查發現肺動脈血栓，隨時可能休克，經緊急手術改善；醫師表示，肺栓塞多與水喝太少、服用女性賀爾蒙藥物或相關病史有關，應特別留意。

員榮醫院今天發布新聞稿指出，這名婦人平時有運動習慣，日前突然在運動後喘不過氣，且持續約10天，因病情加重，家人送她到員榮醫院員生院區急診，經X光、心電圖及抽血檢驗血栓指數，懷疑為肺栓塞，隨後安排電腦斷層。

心臟外科主任賴金湖表示，患者肺動脈有明顯血栓，從主幹延伸至左右肺動脈，會影響氣體交換，導致氧氣濃度下降；若血栓持續累積，血流可能無法通過肺動脈，呼吸會急促、胸痛，甚至休克，屬於危急個案，因此立即替患者安排氣球擴張及導管溶栓術，住院4天即出院。

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賴金湖說，肺部血栓是血塊阻塞肺動脈或其分支所引起的嚴重疾病，通常來自深層靜脈血栓，例如腿部或骨盆靜脈的血塊脫落後，隨血流進入肺部。常見誘發因素包括長時間不活動、久坐、口服避孕藥或賀爾蒙療法等。

醫師提醒，水喝太少容易導致血液過於濃稠，服用女性賀爾蒙藥物或本身有深部靜脈栓塞病史的民眾須特別注意，建議久坐民眾應適時抬腿、穿著彈性襪，術後或高風險患者可使用抗凝血藥物，並控制體重、戒菸，降低血管病變風險。（編輯：郭諭儒）1140319