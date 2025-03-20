清晨關西5度 白天強烈冷氣團減弱入夜氣溫又再下降
2025/3/20 07:47（3/20 08:00 更新）
（中央社記者汪淑芬台北20日電）中央氣象署觀測，強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今天清晨各地氣溫仍偏低，平地最低是新竹關西攝氏5度；氣象署指出，白天起，強烈冷氣團將減弱，但入夜氣溫又再下降。
氣象署清晨發布12縣市低溫特報
，強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，橙色燈號（非常寒冷）地區為新竹縣、苗栗縣，有6度以下氣溫機率；黃色燈號（寒冷）地區為新北市、基隆市、台北市、桃園市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、宜蘭縣有10度以下氣溫機率。
低溫燈號小百科
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下
註：連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。
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清晨台南以北及宜蘭低溫僅約8至12度，其他地區13至15度；平地最低溫是關西5度，其次是苗栗大河5.4度、苗栗造橋6.4度、新竹峨眉6.5度、苗栗龍溪6.8度、基隆7.2度、新北雙溪7.6度、苗栗銅鑼7.8度。
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氣象署表示，白天起強烈大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，中午到下午，北部及東半部最高溫約18至20度，中南部地區高溫可達23、24度；不過入夜後輻射冷卻影響，氣溫又會再下降，西半部日夜溫差大；因水氣少，各地多半有陽光，花東及恆春半島雲較多，有零星短暫雨。
氣象署預測，天氣回暖，氣溫將逐日升高，但未來兩天仍因輻射冷卻影響，早晚氣溫偏低。（編輯：陳仁華）1140320
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