參觀唐氏症特展 郭智輝再致歉：寶貴的生命教育

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（中央社記者曾智怡台北20日電）經濟部長郭智輝日前以「蒙古症」評論台積電與英特爾合資傳聞挨批失言，他今天親赴世界唐氏症日特展時再度致歉並表示，參展是很寶貴的生命教育，經濟部中企署將持續推動社會創新採購獎勵機制，他也會號召企業友人支持基金會商品。

3月21日是聯合國訂定的「世界唐氏症日」，唐氏症基金會舉辦「321創造我們的世界」特展，郭智輝下午赴台北車站參觀展覽，拍照時低頭詢問唐寶寶「會不會緊張」，觀展完與唐氏症基金會董事長林正俠一同在鏡頭前高喊「支持唐寶寶不麻煩」，最後到樓下庇護工場給唐寶寶加油打氣。

郭智輝接受媒體訪問表示，謝謝林正俠的邀請，讓他得以在世界唐氏症日的前夕，親身參與這個有意義的活動，「對我來說是很寶貴的生命教育」，先前因為不了解唐氏症這個疾病，而說出錯誤的比喻，造成傷害及負面效應，再次致上最深的歉意。

他說，透過今天觀展，他清楚認識唐氏症是因第21對染色體異常，多了1條導致的結果，造成的原因是機率而不是遺傳。

郭智輝表示，衷心感佩林正俠將愛護女兒的心化成大愛，與基金會長期以來都在為唐氏症患者及家庭付出大量的努力，無論是提供早期療育、安置照顧、醫療資源、工作訓練等，或者推動社會對他們的理解與支持，都做了很多工作，讓每一個唐氏症患者都能夠感受到關愛和尊重，盼透過這次參與及呼籲，讓更多人正確認識唐氏症。

他指出，經濟部中企署持續推動各級政府及企業對社會創新採購獎勵機制，鼓勵各界採購社會創新組織產品或服務，並協助向企業推薦基金會的商品，透過年度的社創選品手冊、每個月發送的產業夥伴電子報，或是與企業合作快閃店、市集擺攤等方式加強推廣宣傳，並號召自身企業友人支持基金會商品。

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面對媒體詢問上午立法院經濟委員會立委質詢提到，他現在發言比較謹慎，和先前不太一樣，郭智輝僅回應，「我要謹言慎行」。

林正俠受訪表示，郭智輝的失言確實讓很多父母感到很傷心，郭智輝上週主動與基金會聯絡，盼藉由這次展覽認識唐寶寶，並與唐氏症家庭道歉，基金會很樂意向郭智輝解釋數十年努力方向與需要幫助之處，期盼經濟部帶頭呼籲台灣企業支持唐寶寶的才藝表演與商品。（編輯：潘羿菁）1140320

經濟部長郭智輝（右）20日下午在中華民國唐氏症基金會董事長林正俠（左）等陪同下，到台北車站參觀唐氏症基金會舉辦的「321創造我們的世界」特展。中央社記者吳家昇攝 114年3月20日

經濟部長郭智輝（右）20日下午在台北車站參觀「321創造我們的世界」特展，並和唐寶寶一起比出手勢，呼籲以行動支持唐寶寶。中央社記者吳家昇攝 114年3月20日