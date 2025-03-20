雪山積雪20公分結冰易滑 外籍山友登頂前出意外

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（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）強烈冷氣團助威，雪山積雪達20公分，雪霸國家公園管理處說，隨天氣轉晴，各步道積雪易結成硬冰打滑，有外籍山友登頂在即卻在高風險路段滑落，所幸意識清楚獲救。

雪管處今天指出，雪霸山區前兩天大量降雪，根據保育志工及山友回報雪況，目前雪山頂積雪約20公分，雪山圈谷也有16至18公分，雪地裝備及保暖工作格外重要。

雪管處表示，由於山區持續低溫，軟雪經陽光照射融化易結成硬冰，積雪山徑步道「滑到一個不行」，尤其雪山登頂之前多為冰、雪、岩混合地形，是歷年發生滑落墜崖意外熱點，務必攜帶雪攀「3寶」頭盔、冰斧及冰爪，更要學會如何使用。

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雪管處說，今天中午在雪山圈谷發生外籍山友於雪山線10.7K處滑落約50公尺的意外，所幸患者意識清楚，第一時間報請空勤直升機嘗試救援，但礙於雲層太厚難以垂降；下午經雪管處協勤志工前往接觸到患者，發現略有失溫、腳扭傷，但尚可行走，協助前往三六九山莊休息等待救援。

雪管處提醒，雪霸雪季期間高風險路段包括雪山圈谷10.4至10.9K、雪山黑森林8.8K、武陵四秀品田山V型谷、大霸尖山霸基處、大霸線9.6K處等，都曾經發生意外，請山友務必謹慎，「山永遠都在」，若無把握，及時撤退下山，切勿強行通過。（編輯：張銘坤）1140320

強烈冷氣團助威，雪霸國家公園管理處20日指出，雪霸山區前兩天大量降雪，雪山主峰頂植披被積雪覆蓋，宛如瞬間急凍。（雪霸保育志工提供）中央社記者管瑞平傳真 114年3月20日