宜蘭羅東連鎖火鍋店疑63人食物中毒 疾管署調查

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣22日電）某知名連鎖火鍋店15日才剛插旗宜蘭羅東試營運，卻發生疑似食物中毒案。宜蘭縣衛生局今天指出，此案身體不適消費者已累計到63人，已向疾病管制署申請流行病學調查支援。

宜蘭縣衛生局19日獲報，位在羅東鎮某知名連鎖火鍋店疑似發生食物中毒事件，至少15名顧客不適、上吐下瀉。經派員調查，消費者用餐時間集中於3月15日至16日。

衛生局依食品安全衛生管理法，勒令業者暫時停業，並針對作業場所的硬體設施、環境衛生、製程管理及人員衛生等稽查，發現餐廳內的冰鏟區域不潔、湯底醬料食材未完整覆蓋共2項衛生缺失，已開立限期改善通知書。

衛生局今天發布新聞稿指出，此案到昨天為止，通報發病人數已累計至63人，其中有33人就醫。因通報人數較多，且為今年度宜蘭縣首件大型疑似食品中毒案件，除收集相關人體及環境檢體，也向疾管署申請流行病學調查支援；經疾管署同意後，昨天上午組成專案團隊到這家餐廳完成現場調查；後續也將由疾管署進行相關的問卷調查並作研判。

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衛生局表示，此案發生後在人體檢體採集方面，已採集10名員工的糞便檢體，以及5名有症狀個案的糞便檢體，合計15件，已送疾管署檢驗。

此外，業者也已送改善報告及申請復業公文到衛生局，後續衛生局需於現場複查，並檢視從業人員至少要完成4小時的衛生講習，經衛生局審查通過且複查合格後，才可復業。（編輯：郭諭儒）1140322