留才關鍵 醫護界盼提高健保成長率到6%以上

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（中央社記者陳婕翎台北23日電）護理人力荒近期再度成焦點，醫師與護理師等5大醫事團體今天聯合聲明提到，推動新護病比關鍵是積極留才和攬才，除了醫院強化薪資待遇，也盼政府提高健保總額成長率到6%以上。

護病比是醫院護理人員和照顧住院病人比例，也就是平均每個護理人員照顧病人數量，台灣護理人力長期面臨短缺窘境，為改善護理人員就業環境，各層級醫院三班護病比自去年起上路。據衛福部資料，今年1月三班護病比整體達標率醫學中心59%、區域醫院49%、地區醫院86%。

農曆過年後，醫院急診壅塞，護理人力不足關床，病人滯留急診等問題再度浮上檯面。台灣醫院協會、中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國護理師護士公會全國聯合會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會今天發布共同聲明表示，對整體醫療環境而言，足夠護理人力是解決問題根本。

推動新護病比關鍵是留住人才，強化薪資待遇是對策之一，再者是保障健保點值0.95以上，強化醫療機構經營韌性。這份聲明也提到，在資源有限下，對護理人員執業獎勵措施分配，應持續回應醫護人員職場需求，提出更多優化措施方案，提高健保總額成長率到6%以上。

薪資影響留才、攬才，衛福部設立護理人員專屬薪資制度比較網路，盼提升護理人員薪資資訊的透明度，使求職者與從業人員能更清楚了解市場薪資水準，但薪資數據引發爭議。台灣醫務管理學會理事長洪子仁向媒體說明，相關數據是醫院自行登錄的護理人員平均薪資。

洪子仁指出，這項平均薪資含經常性薪資，如本薪、專業加給等，以及非經常性薪資，如年終獎金、績效獎金等，並不代表每名護理人員的固定月薪。護理人員的薪資包含多項組成部分，僅關注單一數據可能導致誤解，不同調查對象、範圍與方法各異，應綜合考量。

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洪子仁說明，護理人員薪資數據來自2個不同調查來源，首先是勞動部職類別薪資調查，僅計算經常性薪資，顯示醫療保健業護理人員平均月薪約為新台幣4.9萬元，年薪約72.2萬元；衛福部醫院護理服務量調查則含非經常性薪資，平均月薪約為6萬元，年薪平均為72.5萬元。

洪子仁呼籲社會各界理性解讀護理人員薪資數據，強調護理人員在醫療體系中扮演關鍵角色，薪資應合理反映其專業價值與貢獻。相信透過社會各界共同努力，營造出尊重護理專業、保障護理人員權益的良好環境，進一步提升醫療服務品質，保障全民健康。（編輯：張雅淨）1140323