金秀賢不來 陳其邁：市府表達關切立場

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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）韓星金秀賢原定30日出席高雄櫻花季活動，不過主辦單位昨天表示因行程問題無法出席。高雄市長陳其邁今天表示，市府只是表達關切立場，最後由主辦單位自己作出決定。

金秀賢近日捲入跟已故韓國女星金賽綸的糾紛，原定30日出席高雄櫻花季活動，主辦單位統一超商原本表示計畫不變，昨天陳其邁呼籲主辦單位慎重考慮，統一超商隨後宣布金秀賢因行程調整無法出席。

陳其邁今天接受媒體聯訪表示，市府昨天請秘書長跟主辦單位協商，重申市府立場，希望主辦單位能慎重考量。

陳其邁說，因為金秀賢事件還沒有落幕，尤其是在韓國也有很多討論，「我們只表達我們關切的立場，希望他們能夠慎重考量，決定是由主辦單位自己所作的決定」。

陳其邁指出，市府一直有跟主辦單位溝通，不管是從活動籌辦到事件衍生的爭議，都有保持密切聯繫。「我想我們的立場也在昨天有跟主辦單位充分的表達」。

陳其邁並表示，主辦單位應要做好相關的退票措施，至於衍生的交通、住宿等爭議，會請消保官全力協助，如果市民或其他縣市民眾有相關的消費爭議，市府會全力協助。

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統一超商昨天在臉書粉絲專頁表示，金秀賢由於行程調整無法出席，為確保購票觀眾權益，活動當日將全額退款，觀眾持原票券可免費入場。

聲明指出，持票觀眾可於31日上午10時開始辦理退票，持30日票券觀眾可依退款程序辦理票券全額退款，退款時間至4月15日晚上23時59分止。（編輯：郭諭儒）1140326