南高屏、台東防36度高溫 吳德榮：28日起濕冷如冬

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（中央社記者張雄風台北27日電）氣象署今天提醒南高屏、台東須防攝氏36度以上高溫，台東恐有焚風發生；氣象專家吳德榮說，今天仍晴熱如夏，明晨鋒面抵達，接著冷空氣南下，明天至30日天氣將濕冷如冬。

中央氣象署今天上午發布高溫資訊，西南風影響，天氣高溫炎熱，台東縣有焚風發生機率，今天中午前後台南市、高雄市、屏東縣、台東縣為黃色燈號，預估高溫達36度以上。

氣象署並提醒今天金門、馬祖、台中以北地區，夜晚清晨彰化至高雄地區易有局部低雲或霧影響能見度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬，鋒面大約在明晨抵達，北部轉有雨；29日降雨範圍擴大至中部以北，發生「劇烈天氣（雷擊、冰雹）」機率很低；30日南部山區偶有降雨機率。

吳德榮指出，歐、美模擬顯示，鋒後南下冷空氣雖僅為東北季風等級，氣溫仍明顯下降，由今天的「晴熱如夏」，轉為明日起至30日的「濕冷如冬」，乍暖還寒，要注意調適。

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吳德榮提到，最新歐洲模式模擬，31日至4月2日冷空氣略減弱，氣溫略回升；31日、4月1日華南雲系東移，中部以北有局部雨、南部山區偶有降雨機率，北台灣持續濕涼；4月2日略好轉。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬，清明連假第1天（4月3日）大台北東側、東半部偶局部短暫雨；清明連假第2、3天（4月4、5日）之間，似乎有短波掠過，帶來短時間變化，但不確定性太大，須再觀察。（編輯：陳仁華）1140327