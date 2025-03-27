高醫自體牙移植 導航、3D技術讓智齒變有用

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（中央社記者林巧璉高雄27日電）高雄一名31歲唐姓女子因蛀牙、根尖囊腫需拔牙，經高醫評估，決定進行「自體牙移植」手術，應用導航系統搭配3D列印技術，將原本無用智齒移植到缺牙處，術後皆能正常進食。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天開記者會，分享植牙新技術。31歲唐小姐因下顎第二大臼齒蛀牙及根尖囊腫需拔牙，傳統治療是透過「人工植體」植入缺牙處；經高醫牙科診斷後決定採取「自體牙移植」。

高醫牙髓病科主治醫師李惠娜表示，根尖囊腫是因為牙髓腔內部遭細菌入侵，導致牙根尖周圍組織感染而形成，宛如口腔內的未爆彈。

唐小姐說，沒想到可以把原本以為無用的智齒移植過來，現在吃東西都很安心，沒有異物感。移植後復原狀況良好，皆能正常進食，不時與親友分享這項新技術帶來的好處。

高醫牙科部主任杜哲光表示，牙齒移植手術的原理是將患者的智齒取出，經過妥善處理後，立即移植到缺牙的位置，並透過固定與後續的調整，讓牙齒在新位置穩定生長。這項技術特別適合年輕患者，尤其是有健康、多餘智齒的情況下，能夠將原本無用的智齒變成有用的功能性牙齒。

高醫牙髓病科主任莊富雄說明，高醫利用尖端的導航系統和3D列印模型，可大幅縮短手術時間、減少患者疼痛、提高手術精準度與成功率。相較於人工植牙，因為移植的是使用患者自己的牙齒，所以生物相容性極好，患者異物感大幅降低、手術恢復期也快。

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李惠娜提醒民眾，當口內有缺牙的情形時，若有自體牙移植的需求，可請牙醫師評估智齒是否適合作為移植牙齒的來源。並非所有智齒都適合保留，若因空間不足、清潔困難或引發牙周問題，仍應考慮拔除。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長陳芳銘表示，牙齒是民眾最在意、也最容易忽略的器官之一，往往總是痛到沒辦法處理時，才會看病。高醫牙科部應用導航系統搭配3D列印技術與顯微鏡，讓「自體牙移植」技術成功率提升，不僅可以讓病人重拾笑容，期待未來有更多病人能受惠於這項技術，重現口腔健康與生活品質。（編輯：李亨山）1140327