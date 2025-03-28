華航合作段純貞 舊金山機場貴賓室牛肉麵飄香

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（中央社記者張欣瑜舊金山27日專電）牛肉麵是台灣代表性美食，中華航空今天宣布與台灣段純貞牛肉麵合作，在舊金山機場自營貴賓室按季節獨家推出4款不同口味牛肉麵，讓旅客飛抵台灣前就能先品嘗道地美食，試營運期間已顯著提升旅客滿意度。

段純貞牛肉麵在美國北加州擁有3家分店，受到許多台僑和外國民眾歡迎。華航舊金山分公司宣布把這道台灣美食帶進機場貴賓室，在舊金山飛台北航班營運時段提供。

華航舊金山飛台北航班多為夜間時段，機場貴賓室牛肉麵走精緻路線，口味不變，舊金山分公司總經理曾煜屏表示，試營運期間，每天供應量約30至50碗不等，較乾麵等品項更受賓客喜愛，旅客滿意度也明顯提升，預計將按季節更換不同口味的牛肉麵。

華航指出，目前以紅燒牛肉麵為主，之後將提供番茄、原味、經典等口味，還計畫推出小菜。紅燒牛肉麵湯頭以獨門秘方製作，先以牛油搭配花椒等多種辛香料爆香炒製，再加入牛骨熬煮8小時，香氣濃郁醇厚；牛肉以特製湯底小火慢燉，肉質軟嫩入味。

除牛肉麵外，華航舊金山機場貴賓室扮演推動台灣觀光的平台，供應多樣化台灣美食，包括麻婆豆腐、台味蘿蔔糕、清粥小菜、珍珠奶茶、天仁茗茶原片茶包，讓赴台旅客飛抵台灣前就能先品嘗道地美食，也希望向國際旅客推廣多元的台灣美食。

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曾煜屏期盼透過台灣美食推廣旅客赴台，或經由台灣中轉至東北、東南亞等地城市。

觀光署駐舊金山辦事處主任李思賢指出，2024年，北美赴台旅客達76萬多人次，當中美國赴台旅客達65萬多人次，超越COVID-19（2019冠狀病毒疾病）之前水準，觀光署看好北美市場，希望推動更多人次赴台旅遊，及藉由馬拉松等賽事推廣運動觀光。（編輯：唐佩君）1140328