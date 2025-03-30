嘉市12公尺高空盪鞦韆賽比技藝膽識 開放女生體驗

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（中央社記者黃國芳嘉義市30日電）傳承超過200年嘉義市鞦韆節今天在光路里武當山玄天上帝廟埕登場，選手在12公尺高空擺盪比技藝膽識；市長黃敏惠說，今年更開放女生體驗，象徵性別平權社會多元包容。

黃敏惠致詞表示，光路里高空盪鞦韆活動原是地方民俗活動，市府則與宮廟、社區等單位合作推廣宗教觀光，吸引人潮，讓活動效益極大化，嘉義市鞦韆節如今已成為嘉義代表性民俗特色。

嘉義市政府表示，嘉義市鞦韆節活動，廟方每年遵照古法搭設竹製競技鞦韆架高12公尺，使用藤蔓捆紮、沒有使用一根釘子與螺絲；鞦韆節為嘉義市重要民俗活動，更具文化傳承及教育意義，市府記錄並製播「鞦韆節由來」及「鞦韆架架設技法」等節目。

市府指出，相傳高空盪鞦韆活動源自清朝先民來台開墾時期，嘉義市下路頭地區（現為光路里）瘟疫氾濫，村民祈求玄天上帝保佑，奉神旨意搭設鞦韆架舉行盪鞦韆儀式消災祈福，瘟疫漸消弭。

因此，當地往後每逢閏年玄天上帝誕辰舉辦酬神祭典時舉辦高空盪鞦韆，直到民國97年，市府為發展地方宗教觀光，經擲筊獲玄天上帝應允，為每年辦理。

武當山玄天上帝廟表示，今年鞦韆節比賽單人組分為少年、青年、中年3組競技；雙人組分青年及中年2組；今年更開放女生可以上鞦韆架體驗高空擺盪。

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黃敏惠說，今年不僅有來自各地民眾參與，女子體驗者也報名踴躍，象徵著性別平權進步與社會多元包容；此外，嘉義市推動將傳統文化融入校園教育，民生國中學生在教師指導下出版「幌韆鞦的上帝爺公」繪本，傳承地方文化。

廟方指出，高空盪鞦韆大竹架高度12公尺，相當於4層樓高，鞦韆踏板距地面約2公尺高，鞦韆擺盪高度最高可達10公尺，參賽者在高空使勁擺盪，除了要有足夠膽量，手腳更要協調與配合，這都需高度技巧，比賽過程緊張刺激，現場觀眾更驚呼連連。（編輯：陳仁華）1140330

嘉義市鞦韆節30日在光路里武當山玄天上帝廟埕登場，選手在高空擺盪比技藝，也比膽識，廟方指出，高空盪鞦韆大竹架高度12公尺，相當於4層樓高。中央社記者黃國芳攝 114年3月30日