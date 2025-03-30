加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美日防長會談留意共軍動向 強調台海和平穩定重要性
首頁 / 生活

嘉市12公尺高空盪鞦韆賽比技藝膽識 開放女生體驗

2025/3/30 13:23（3/30 14:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
嘉義市鞦韆節30日在光路里武當山玄天上帝廟埕登場，選手在12公尺高空擺盪比技藝，擺盪高度幾乎與地面平行，觀眾驚呼連連。中央社記者黃國芳攝 114年3月30日
嘉義市鞦韆節30日在光路里武當山玄天上帝廟埕登場，選手在12公尺高空擺盪比技藝，擺盪高度幾乎與地面平行，觀眾驚呼連連。中央社記者黃國芳攝 114年3月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市30日電）傳承超過200年嘉義市鞦韆節今天在光路里武當山玄天上帝廟埕登場，選手在12公尺高空擺盪比技藝膽識；市長黃敏惠說，今年更開放女生體驗，象徵性別平權社會多元包容。

黃敏惠致詞表示，光路里高空盪鞦韆活動原是地方民俗活動，市府則與宮廟、社區等單位合作推廣宗教觀光，吸引人潮，讓活動效益極大化，嘉義市鞦韆節如今已成為嘉義代表性民俗特色。

嘉義市政府表示，嘉義市鞦韆節活動，廟方每年遵照古法搭設竹製競技鞦韆架高12公尺，使用藤蔓捆紮、沒有使用一根釘子與螺絲；鞦韆節為嘉義市重要民俗活動，更具文化傳承及教育意義，市府記錄並製播「鞦韆節由來」及「鞦韆架架設技法」等節目。

市府指出，相傳高空盪鞦韆活動源自清朝先民來台開墾時期，嘉義市下路頭地區（現為光路里）瘟疫氾濫，村民祈求玄天上帝保佑，奉神旨意搭設鞦韆架舉行盪鞦韆儀式消災祈福，瘟疫漸消弭。

因此，當地往後每逢閏年玄天上帝誕辰舉辦酬神祭典時舉辦高空盪鞦韆，直到民國97年，市府為發展地方宗教觀光，經擲筊獲玄天上帝應允，為每年辦理。

武當山玄天上帝廟表示，今年鞦韆節比賽單人組分為少年、青年、中年3組競技；雙人組分青年及中年2組；今年更開放女生可以上鞦韆架體驗高空擺盪。

google news透過 Google News追蹤中央社

黃敏惠說，今年不僅有來自各地民眾參與，女子體驗者也報名踴躍，象徵著性別平權進步與社會多元包容；此外，嘉義市推動將傳統文化融入校園教育，民生國中學生在教師指導下出版「幌韆鞦的上帝爺公」繪本，傳承地方文化。

廟方指出，高空盪鞦韆大竹架高度12公尺，相當於4層樓高，鞦韆踏板距地面約2公尺高，鞦韆擺盪高度最高可達10公尺，參賽者在高空使勁擺盪，除了要有足夠膽量，手腳更要協調與配合，這都需高度技巧，比賽過程緊張刺激，現場觀眾更驚呼連連。（編輯：陳仁華）1140330

#玄天上帝
#黃敏惠
#嘉義市政府
嘉義市鞦韆節30日在光路里武當山玄天上帝廟埕登場，選手在高空擺盪比技藝，也比膽識，廟方指出，高空盪鞦韆大竹架高度12公尺，相當於4層樓高。中央社記者黃國芳攝 114年3月30日
嘉義市鞦韆節30日在光路里武當山玄天上帝廟埕登場，選手在高空擺盪比技藝，也比膽識，廟方指出，高空盪鞦韆大竹架高度12公尺，相當於4層樓高。中央社記者黃國芳攝 114年3月30日
嘉義市鞦韆節30日在光路里武當山玄天上帝廟埕登場，市長黃敏惠（前中）致詞時指出，嘉義市推動將傳統文化融入校園教育，民生國中學生在教師指導下出版「幌韆鞦的上帝爺公」繪本，傳承地方文化。中央社記者黃國芳攝 114年3月30日
嘉義市鞦韆節30日在光路里武當山玄天上帝廟埕登場，市長黃敏惠（前中）致詞時指出，嘉義市推動將傳統文化融入校園教育，民生國中學生在教師指導下出版「幌韆鞦的上帝爺公」繪本，傳承地方文化。中央社記者黃國芳攝 114年3月30日
黃敏惠
嘉市新建義昌公園地下停車場 如羅浮宮玻璃金字塔大南方新矽谷方案涵嘉市 黃敏惠：28日爭取實質納入
玄天上帝
南投受天宮慶元宵 300信眾扁擔挑米糕桃重現傳統馬祖北極玄天宮開燈祈福 千人不畏寒風參拜
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

74
更多編輯台推薦新聞：