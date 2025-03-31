玉山觀高山屋4/1起開放 可手機充電、炊煮

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（中央社記者蕭博陽南投縣31日電）玉管處興建觀高山屋，明天起試營運開放，將派人員駐守，可供攀登南二段、馬博橫斷、八通關越嶺線等山友使用，內有14人寢室3間、攜帶型加壓艙（PAC）、手機充電座、炊煮區。

內政部國家公園署玉山國家公園管理處今天發布新聞稿表示，民國109年規劃觀高地區設置中型山屋，經2年完成興建，4月1日起試營運開放使用，將派員進駐山屋執行日常維護及服務山友，也請一同愛護山屋及維護園區環境，遵守無痕山林原則，將垃圾、廚餘帶下山。

玉山國家公園管理處表示，海拔2540公尺觀高山屋位於八通關越嶺線西段14.6公里處，為南二段線、馬博橫斷線、八通關越嶺線、八大秀線重要宿營點，原宿營場域觀高工作站因98年颱風莫拉克造成基地下陷，99年關閉禁用。配合開放山林政策啟動觀高山屋新建計畫。

玉管處表示，觀高山屋內部包含交誼廳、簡易炊煮區、衣物吊掛室、管理室及3間各容納14人寢室，試營運期間開放28人申請住宿，交誼廳有手機充電座，也備有攜帶型加壓艙（PAC）及急救箱等緊急救護設備，戶外設有需人力處理的生態廁所。

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玉管處表示，材料運輸是興建山屋難題，原規劃以人力配合吊索接駁在長14.6公里東埔至觀高段步道間運送，考量常有土石崩塌，改以直升機載運；另外，拆解舊觀高工作站內部床架，在觀高山屋重新組合使用。

玉管處表示，當地生態豐富，台灣黑熊、台灣野山羊、山羌、台灣水鹿等野生動物會在觀高坪活動，自規劃設計至施工期間落實生態檢核，經監測動植物未受影響，因此更應謹慎因應山屋開放對環境影響，如廚餘、生活污水處理、高山生態廁所及維護管理等。（編輯：李淑華）1140331