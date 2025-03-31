台灣黑熊花蓮野放後續滋擾雞舍 受困陷阱獲救援

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣31日電）去年12月滋擾花蓮卓溪鄉雞舍被捕的台灣黑熊阿里曼西肯，野放後今年3月19日又回到原地滋擾雞舍，林保署花蓮分署驅趕7天無效決定捕捉，今天發現牠受困陷阱，救援後送野灣。

林業及自然保育署花蓮分署今天表示，台灣黑熊「阿里曼西肯」去年10月下旬起連續入侵卓溪鄉石平部落養雞場，11月7日被捕獲後，於12月4日野放。分署透過衛星定位頸圈追蹤，發現「阿里曼西肯」野放後回到深山處度冬，但今年3月12日初春起，牠就由度冬點直往卓溪石平方向前進，3月19日進入電子圍籬，開始入侵去年到訪的養雞場。

為避免再度上演嚴重滋擾狀況，花蓮分署3月19日開始進行驅離，3月23日成立專案小組，至26日共出動67人次（含石平部落20人次），分上、下半夜兩組，依據衛星定位訊號以大龍炮、鳴笛喇叭驅趕，但「阿里曼西肯」仍在夜間入侵養雞場吃雞，白天在附近峭壁邊緣樹林中休息，並未遠離。

透過 Google News 追蹤中央社

林保署花蓮分署指出，連日驅趕無效，且雞農反映因害怕所以不敢到雞場工作。因此分署自26日晚間啟動捕捉任務，陸續設置誘捕籠及安全套索等都未捕獲，直至30日晚間及31日清晨，衛星訊號顯示牠皆停留雞舍附近樹林中，今天上午派員查看，發現「阿里曼西肯」已受困其它陷阱。

花蓮分署表示，隨即會同野灣野生動物保育協會進行救援，並於中午將「阿里曼西肯」送往野灣野生動物醫院檢查，因牠觸動陷阱的右前掌有些腫脹，必須進行觀察與必要的治療。由於大公熊「阿里曼西肯」連續滋擾，未來是否再野放將再行評估。（編輯：李淑華）1140331