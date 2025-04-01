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高雄增1起百日咳家庭群聚 接觸者健康監測至22日

2025/4/1 17:33
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（中央社記者林巧璉高雄1日電）高雄市今天新增1起百日咳家庭群聚事件，確診個案為2個多月大女嬰，3月初因咳嗽未改善收治住院後確診；另有2同住家人確診，另有99名接觸者健康監測至22日。

高雄市衛生局新聞稿表示，這名確診女嬰未接種百日咳疫苗，3月初出現咳嗽狀況，多次就醫未改善；3月17日就醫後收治住院採檢，3月20日確診，經治療改善已於3月23日出院。疫調7名同住家人，女嬰母親及外曾祖母確診，已針對另外5名家人預防性投藥。

衛生局指出，百日咳為呼吸道傳染病，潛伏期一般為5至10天，最長可達21天，主要透過飛沫傳染，初期症狀與感冒類似，民眾可能因忽略症狀延遲就醫，而傳染給其他人。

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衛生局提醒，若有陣發性嚴重咳嗽、呼吸有哮喘聲、咳嗽後臉潮紅或發紫及咳嗽後嘔吐等疑似症狀，應及時就醫與診斷。針對百日咳的預防，接種疫苗為最有效方法，目前國內提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種1劑百日咳相關疫苗。

衛生局呼籲家長，外出返家接觸嬰幼兒前，應先更衣洗手，並避免帶嬰幼兒出入醫院、人潮擁擠或空氣不流通的公共場所，以降低感染風險。如發現自身或家人出現疑似症狀，應戴口罩儘速就醫，並按醫師指示完成治療。（編輯：郭諭儒）1140401

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