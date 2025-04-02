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育嬰留停津貼擬增為7個月 教團：不夠且條件太多

2025/4/2 11:58（4/2 12:26 更新）
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全國教師工會總聯合會2日在台北召開記者會，呼籲提高育嬰留停津貼薪資補助，多名立委到場聲援。左起全教總理事長侯俊良、國民黨立委王育敏。中央社記者陳至中台北攝 114年4月2日
全國教師工會總聯合會2日在台北召開記者會，呼籲提高育嬰留停津貼薪資補助，多名立委到場聲援。左起全教總理事長侯俊良、國民黨立委王育敏。中央社記者陳至中台北攝 114年4月2日
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（中央社記者陳至中台北2日電）勞動部研議修正「就業保險法」，讓領滿6個月育嬰留職停薪津貼的雙親，再增加各1個月。全教總今天召開記者會，認為1個月遠遠不夠，且條件太多，勞工恐看得到吃不到。

全國教師工會總聯合會（全教總）今天在台北召開記者會，提出育嬰留停津貼的薪資補助，應從現行「6加2個月」改為「加N個月」；請領時間應從勞動部研擬的7個月，再進一步增加。台灣民眾黨籍立委陳昭姿、中國國民黨籍立委王育敏、廖偉翔出席聲援。

全教總理事長侯俊良表示，有育嬰需求的年輕父母，多半工作年資偏低，連帶影響薪資所得。以113年度的給付總金額概略計算，平均請領育嬰金額約新台幣2.2萬元，比最低工資還低，根本難以保障基本生活需求，更談不上安心育兒。

侯俊良表示，勞動部研擬育嬰留停津貼增加1個月，對年輕父母來說遠遠不夠，何況還設有條件，需要雙親都領滿6個月。以台灣家庭的現況而言，通常只有薪資較低的一方會請領，勞動部規劃的增加1個月，對多數家庭來說仍是看得到、吃不到，制度應該更友善、更有彈性。

陳昭姿表示，去年是農曆龍年，本預計新生兒會比較多，卻反而比前一年（兔年）還少700多個，可見和鄰近國家相比，台灣現行制度無法讓人安心生養，年輕家庭還是不敢生、不願意生。

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王育敏指出，日本對於少子女化議題，直接在首相下設置兒童家庭廳負責，台灣則只有衛生福利部社會及家庭署下的一個科，光是層級就差很多。她也提到，新加坡宣布生第3胎的家長，最多可獲得約新台幣40萬元補助；韓國首爾、釜山等地，也有提供住房等措施，盡可能地刺激生育率，值得台灣借鏡。

廖偉翔表示，當青年在養不起和生不起之間掙扎，失去的不僅是嬰兒的哭聲，更是國家未來動能。他表示，會在立法院儘速提出就業保險法等相關修正案，提供更多經濟支持，並要進一步打破性別框架，鼓勵更多父親，一起分擔育嬰和陪伴孩童生長的責任。（編輯：張雅淨）1140402

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全國教師工會總聯合會2日在台北召開記者會，呼籲提高育嬰留停津貼薪資補助，民眾黨立委陳昭姿（圖）表示，年輕人不敢生，是因制度支持不夠。中央社記者陳至中台北攝 114年4月2日
全國教師工會總聯合會2日在台北召開記者會，呼籲提高育嬰留停津貼薪資補助，民眾黨立委陳昭姿（圖）表示，年輕人不敢生，是因制度支持不夠。中央社記者陳至中台北攝 114年4月2日
全國教師工會總聯合會2日在台北召開記者會，呼籲提高育嬰留停津貼薪資補助，國民黨立委廖偉翔（右）表示，提高育嬰留停津貼可以創造更平等的環境。中央社記者陳至中台北攝 114年4月2日
全國教師工會總聯合會2日在台北召開記者會，呼籲提高育嬰留停津貼薪資補助，國民黨立委廖偉翔（右）表示，提高育嬰留停津貼可以創造更平等的環境。中央社記者陳至中台北攝 114年4月2日
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