緬甸地震 紅十字會物資備妥籲民眾踴躍捐款

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（中央社記者陳婕翎台北2日電）緬甸地震外電報導罹難人數逾2000人，中華民國紅十字會今天說已完成緊急物資整備，聯繫華航討論物資運送，隨時應援當地。雖物資已到位，但捐款踴躍度不如預期，紅會呼籲民眾發揮愛心。

紅十字會新聞稿指出，緬甸中部3月28日發生規模7.7強烈地震，黃金救援72小時已過，仍有大批災民受困瓦礫堆，粗估影響人口高達1520萬人，基礎設施損毀嚴重，損失高達775億美元（約新台幣2.5兆元），當地軍政府首次尋求國際人道援助。

中華民國紅十字會今天告訴中央社記者，在緬甸地震消息傳來後，立刻整理、清點救難物資，早已備妥，內容包括睡袋、睡墊、涼被、帆布、家庭式帳棚、隔離衣等，同時聯繫華航討論物資運送相關事宜，包含確認物資總重量、班機貨艙空間等。

根據中華民國紅十字會統計，目前準備好的物資一共有934箱，仍在持續積極聯繫緬甸紅會、紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC），協調當地能由緬甸紅十字會接收物資及後續發放等人道救援行動。

IFRC在3月29日舉行的夥伴會議初步提出1500萬瑞士法郎（約新台幣5.6億元）的募款需求。隨著當地人道需求持續擴大，正式將募款目標上調至1億瑞士法郎（約新台幣37.5億元），這次行動被評定為最高等級的紅色危機，這次緊急呼籲將為期2年，支援當地的搜救、安置與復原工作。

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繼2023年土耳其與敘利亞邊界發生強震、2024年日本能登地震，中華民國紅十字會這次同樣在第一時間開設「緬甸地震捐款專區」，據指出，捐款狀況不如預期，中華民國紅十字會理解民眾對當地軍政府信心不足，但仍呼籲民眾發揮愛心踴躍捐款。

中華民國紅十字會重申，將持續整合台灣民眾的愛心，分階段捐助至IFRC。捐款將由IFRC協同緬甸紅十字會，投入協助當地受災民眾度過緊急時期，推動後續中長期復原計畫。目前已開通LINE Pay功能，也可使用LINE POINTS折抵，有快過期的點數別浪費，一起送愛到緬甸。（編輯：李亨山）1140402