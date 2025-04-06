新生醫專教師疑拿雪貂擦黑板惹議 桃園市府7日到校訪查

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（中央社記者吳睿騏桃園6日電）新生醫專遭指有老師疑拿雪貂擦黑板，被質疑虐待動物。校方解釋，影片截取畫面並非全貌，但允諾加強宣導。桃園市政府動物保護處今天表示，明天到校訪談及確認雪貂狀況。

有網友指出，4日在社群平台IG（Instagram）看到新生醫護管理專科學校護理科的校園生活影片，在影片中有教師拿著雪貂擺動疑在擦拭黑板，認為身為教育工作者竟做出不當示範，還在學校公開的帳號發布，實在令人遺憾。

桃園市動保處長王得吉今天表示，依動保法規定，飼主針對其管領動物應避免遭受騷擾、傷害及虐待，影片中的老師明顯有違反之虞，動保處7日將對老師進行訪談及確認雪貂健康狀況。

王得吉指出，若因違反動保法致使動物受傷甚至死亡，嚴重者會處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上、200萬元以下罰金。後續將協助學校師生加強生命教育及動物保護等宣導。

對於記者的詢問，校方稍早回應表示，影片是學生製作並上傳到護理科IG帳號，寵物主人將雪貂拿給兼任的數學老師，這名老師可能覺得新奇有趣才將雪貂拿起來，影片是寵物主人自行拍攝，可能是角度問題讓這名老師行為看來不妥當，目前影片已下架。

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校方指出，由於清明連假，校方目前未連繫到這名兼任老師，但當時寵物主人及學生都在場，應不會有虐待動物情況，但校方會加強宣導不能帶寵物到校以及應愛護小動物，會持續了解狀況，同時請護理科加強社群影片的上架管理。

這些影片被網友以「新生醫專老師用動物擦黑板」為題上傳到社群網站，引發許多網友正反討論，但相關文章已被移除。不過，發文者表示，相關影片已送交教育部及動保署。（編輯：戴光育）1140406

新生醫護管理專科學校遭指有老師疑似拿雪貂擦黑板。桃園市動物保護處長王得吉（圖）6日表示，將對老師進行訪談及確認雪貂健康狀況。（桃園市政府動物保護處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 114年4月6日