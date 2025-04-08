北醫大與默沙東藥廠合作 推廣新藥優先通道

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（中央社記者陳至中台北8日電）台北醫學大學與美商默沙東藥廠台灣分公司（MSD）近日簽署備忘錄，深化6大領域合作，其中包括推廣新藥優先通道，讓病患及早獲得創新藥品治療。

北醫大今天發布新聞稿表示，本月7日與默沙東完成備忘錄簽署，涵蓋創新策略夥伴、臨床試驗合作、人才培育、臨床數據運用、新藥優先通道、與病人安全等6大領域。

其中在醫療方面，北醫大管理發展中心將與默沙東推廣「新藥優先通道」，加速北醫與默沙東在新藥可近性上的合作，以類似「綠色通道」概念，及早讓病患獲得創新藥品治療。

另外，北醫大與默沙東也將深化臨床試驗合作，推展北醫體系3家附屬醫院（北醫附醫、萬芳醫院、雙和醫院）的臨床試驗量能，提升效率及競爭力。

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北醫大校長吳麥斯表示，這次透過與默沙東6大領域的合作，不僅能提升學術與產業的緊密連結，更能讓研究人員、醫事人員擁有更多國際級資源與合作機會，共同拓展台灣生醫創新的全球影響力。

默沙東台灣總裁湯偉成表示，與北醫大的策略合作將進一步強化雙方在臨床試驗、人才培育與提升醫療品質上的夥伴關係，共同響應政府「健康台灣深耕計畫」主軸，為台灣生技醫療產業打造更具影響力的生態系統。（編輯：張雅淨）1140408