墾丁珊瑚礁生態保育月 舉辦市集等推廣海保觀念

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（中央社記者林巧璉高雄12日電）內政部國家公園署墾丁國家公園管理處今天在高雄市圖書館總館舉辦「墾丁珊瑚礁生態保育月系列活動」，每年4至5月是珊瑚產卵季，活動也藉此推廣正確的海洋保育觀念。

「114年墾丁珊瑚礁生態保育月」系列活動今天在市圖總館舉辦開幕儀式。內政部次長董建宏表示，珊瑚礁是海洋固碳密度最高的物種，保育珊瑚礁對落實2050國家淨零轉型具有重要意義。

活動今年首度擴展至高雄地區，藉由海洋市集、海洋沙龍、科普講座及特展等，希望讓更多國人瞭解海洋生態、環境永續及淨零碳排的重要性，並在日常生活中實踐愛護海洋行動。

董建宏指出，墾丁國家公園是涵蓋陸域與海域的國家公園，墾丁受惠於地理位置與黑潮流經，孕育出豐富的生物資源，尤其珊瑚礁生態系更吸引眾多國內外潛水愛好者慕名而來。

珊瑚礁是海洋生態的重要基石，不僅提供生物棲息環境，也有助於維持生物多樣性與生態平衡。為守護墾丁珍貴海域資源，墾管處長期投入珊瑚礁監測、淨海淨灘及永續海洋資源守護的推廣工作，並與在地社區夥伴攜手合作，讓保育行動能夠持續深化與擴展。

董建宏說明，去年8月墾管處成功促成綠蠵龜上岸產卵，儘管孵化時遭逢山陀兒颱風影響，小海龜最終仍於10月順利孵化，期間也與社區夥伴共同護龜巡守，讓小海龜回歸大海。

此外，墾管處去年在陸蟹繁殖季節，墾管處於台26線執行護蟹交管工作，有效降低抱卵母蟹釋幼過程遭遇路殺的風險。淨海及淨灘方面，墾管處去年分別清除海底2153公斤及岸際1800公斤海洋廢棄物，皆為社區人士及潛水志工通力合作下的豐碩成果。

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內政部指出，「親親墾丁珊瑚海」系列活動自今天起展開，今、明2天在高雄總圖舉辦活動，並在高雄捷運鹽埕埔站設置「海陸空大進擊-恆春半島的公民科學」特展，展至5月11日。

墾管處也將延續往年在墾丁辦理淨海活動、海洋科普講座與臉書直播珊瑚產卵，在26日於鵝鑾鼻舉辦「珊瑚琉光交響音樂會」。（編輯：李錫璋）1140412