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喜傑獅推慶12強活動卻告客戶 北市府受理16申訴案

2025/4/12 15:25（4/12 15:41 更新）
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筆電廠商喜傑獅2024年為慶賀12強台灣奪冠，推出「1讚折1元」活動，未料疑撐不住訂單量而偷改規則，如今更傳出業者對300多名客戶提告。台北市法務局12日指出，已受理16件申訴案，6件進入消保協商，呼籲業者撤訟和消費者溝通。中央社記者黃麗芸攝 114年4月12日
筆電廠商喜傑獅2024年為慶賀12強台灣奪冠，推出「1讚折1元」活動，未料疑撐不住訂單量而偷改規則，如今更傳出業者對300多名客戶提告。台北市法務局12日指出，已受理16件申訴案，6件進入消保協商，呼籲業者撤訟和消費者溝通。中央社記者黃麗芸攝 114年4月12日
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（中央社記者黃麗芸台北12日電）筆電廠商喜傑獅去年為慶賀12強棒球賽台灣隊奪冠，推出「1個讚折1元」活動卻提告客戶。台北市法務局今天說，已受理16件申訴案，6件進入消保協商，呼籲業者撤訟和消費者溝通。

東森新聞報導，客製電腦業者喜傑獅去年11月為慶祝台灣隊拿下12強棒球賽冠軍，推出「1個讚折（新台幣）1元」的活動，未料疑似撐不住訂單量而偷改規則，引發網友怒火。如今傳出，業者對購買筆電的300多名客戶提告，引發軒然大波。

對此，法務局下午透過新聞訊息回應，台北市消服中心主任葉家豪指出目前北市共受理相關申訴案計16件，其中有6件進入消保官協商程序，業者與消費者均未到場協商。

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葉家豪表示，喜傑獅捨棄與消費者面對面溝通協調處理的方式，反而採取訴訟方式，並非一間良善的業者面對問題時所應有的態度。呼籲喜傑獅撤回訴訟，積極與消費者溝通協調，以謀求雙贏的解決方案。

他說，企業經營者應致力充實消費資訊，並確保廣告內容真實，業者應負擔的義務不得低於廣告內容，於契約成立後並應確實履行。業者應遵守法令以善盡其對消費者的社會責任。（編輯：李錫璋）1140412

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