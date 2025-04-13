東北季風影響天氣涼 鋒面漸遠離雨後多雲

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（中央社台北13日電）中央氣象署表示，昨晚至今天清晨鋒面通過，各地都有陣雨及雷雨，西半部許多縣市都有短延時強降雨及局部大雨，桃園更有局部豪雨。

最大時雨量在嘉義縣義竹鄉達78毫米，最大3小時雨量在桃園市中壢區達101毫米；白天起隨著鋒面遠離，降雨明顯減少，剩下花東地區以及中南部山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

東北季風增強，各地天氣明顯轉涼，清晨北部及東北部低溫約攝氏15、16度，其他地區17至19度，白天中部以北和東半部高溫20至22度，南部則約24、25度，請留意溫度變化適時增添衣物。

離島天氣：澎湖多雲時陰，氣溫19至22度；金門多雲，氣溫16至22度；馬祖晴時多雲，氣溫15至20度。

東北風偏強，台南以北、基隆北海岸、東半部、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生的機率，請多留意。

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根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天東北季風影響，環境風場為偏北風至東北風，偏北風挾帶境外污染物影響台灣及離島，影響程度視降雨情況及上游污染物累積而有所變化，空品多為橘色提醒等級。

花東空品區為「普通」等級；宜蘭、北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級；詳查環境部網頁。（編輯：張銘坤）1140413