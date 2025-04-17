高醫兒科首創AI情境教室 主動精準診斷過動症獲專利

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（中央社記者林巧璉高雄17日電）鑒於注意力不足合併過動症（ADHD）不易精準評估，高醫兒科部團隊首創AI情境教室，模擬兒童真實上課狀況，發展出自動化評估工具，已獲發明專利並擴展至全台各大醫院。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天舉行記者會，分享ADHD人工智慧情境教室成果。ADHD是兒童常見神經行為疾病，發生率約有6至7%，目前ADHD的診斷與嚴重程度的評估，只能依賴臨床觀察，臨床上常使用的SNAP-IV量表，有時候會因為父母、老師等主觀判斷，進而影響到診斷精確性或嚴重程度判定。

高醫兒童部利用ADHD兒童不專心及過動特點，打造一個情境教室，模擬兒童真實上課狀況，使用非接觸性且可長時間偵測方法，在模擬上課情境下，達到自動化、客觀診斷及評估目的，減輕家長及醫療人員負擔，並造福為數眾多ADHD病人。

高醫副院長戴嘉言表示，過動症是一種神經發展障礙，主要表現包括注意力不集中、過度活躍和衝動行為；高醫兒科部運用現代化科技輔助診斷，不僅能更精準掌握ADHD病患病況，也能有效評估藥物治療成效，進而提升患者在學習與生活上整體品質。

戴嘉言說，這套「注意力不足過動症評估方法」評估工具，更已獲得發明專利，至今已擴展至全台各大醫院，甚至離島醫院也來取經；系統從被動應對轉為主動偵測，使ADHD病情得以及早發現，及時進行精準治療，守護更多孩子健康。

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高醫小兒部部長徐仲豪表示，模擬教室內包含1套課桌椅，1個大螢幕，3部攝影機，椅子下方的4個椅腳裝設有荷重元件，會因受力大小不同產生相對應變化，用來偵測ADHD病人活動情形，攝影機除記錄病人活動外，主要用來偵測眼球運動，確認病人是否有不專心狀況。

高醫小兒神經科主任林龍昌說明，團隊利用椅腳裝設有荷重元件的課桌椅，輔助診斷及評估ADHD用藥後的療效，在診斷方面區分成實驗組及對照組，發現2組間有非常顯著差異，相較於臨床上常使用的SNAP-IV量表，此方式診斷正確率幾乎是傳統量表2倍，並已精準診斷600多名病人。（編輯：陳仁華）1140417

高雄醫學大學附設中和紀念醫院17日舉行記者會，分享ADHD人工智慧情境教室成果，高醫小兒神經科主任林龍昌（圖）展示AI情境教室椅子，可用來偵測ADHD病人活動情形。（高醫提供）中央社記者林巧璉傳真 114年4月17日