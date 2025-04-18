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對外華語教學能力認證簡章公布 5/29中午前報名

2025/4/18 11:05
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（中央社記者陳至中台北18日電）教育部今天公告2025年「對外華語教學能力認證考試簡章」，報名時間為5月15日到29日中午12時止，成績可保留3年，作為爭取赴海外任教的機會。

教育部今天發布新聞稿指出，這項認證一律採先網路報名，應試者須先上網填妥報名資料，再郵寄資料到「國立台灣大學教務處研究生教務組」，不受理現場報名。

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「對外華語教學能力認證考試」主要是用於甄選專業華語教學人員，作為教育部補助赴國外學校任教的一項資格條件。自民國95年舉辦以來已邁入第20屆，考生累計達3萬4001人，共計有6323人取得能力證書。

值得注意的是，今年度在外語能力合格認定基準有一些調整，其中西班牙文標準增列西班牙語國際評估測試（SIELE）。另外為使英語測驗標準明確，多益測驗（TOEIC）標準修正為「聽讀測驗750分（含）以上」。劍橋領思職場英語、實用英語（Linguaskill）標準修正為「聽讀測驗皆達160分（含）以上」。相關訊息可參考教育部網站。（編輯：張雅淨）1140418

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