穀雨將至水氣增怕浮腫 黃耆泡茶或入菜有助除濕

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北19日電）明天就是24節氣中的穀雨，象徵告別乍暖還寒的春天，但降雨增加也會引動人體內在濕氣。中醫師提醒，體內濕氣過重恐釀腸胃不適、水腫等症狀，首推黃耆泡茶或入菜，有助除濕。

穀雨是春季的最後一個節氣。執業中醫師林良鴻近日透過新聞稿提醒，俗諺有云：「清明斷雪，穀雨斷霜。」意思就是隨穀雨到來，氣溫逐步升高，同時雨水增加，然而，隨著大氣的濕度及溫度兩相提升，濕邪及熱邪也將交織作亂，若是未能及時遏止，將使病情蔓延至炎炎夏季。

林良鴻說，當體內的濕氣持續累積、無法順利代謝排除時，首當其衝的將是脾胃運化功能，脾胃運作失調將出現一系列腸胃相關的症狀，如胃口變差、腸胃脹氣、消化不良、排便不成形等。

更甚者會有肌肉痠痛無力、頭暈頭昏、倦怠感的表現。林良鴻指出，當脾胃運作不暢、脾土無法生肺金，濕氣將進一步滯留在皮膚、鼻子、氣管等呼吸器官，開始出現皮膚浮腫、流鼻水、喉嚨生痰等多處水腫的情況，後續還可能因天氣越來越炎熱，發展成蕁麻疹、異位性皮膚炎等。

就利水除濕而言，中藥材方面首推「黃耆」。不過，林良鴻提醒，須留意若有發燒、急性炎症、陰虛火旺體質，抑或是癌症、自體免疫疾病及行經階段的患者，應諮詢專業意見後酌量服用，以免過度進補而加劇病情。

透過 Google News 追蹤中央社

林良鴻解釋，黃耆補氣升陽，益衛固表，利水消腫，幫助身體排除濕氣、提升人體代謝及免疫力，搭配陳皮理氣健脾、生薑溫中化濕，能加強脾胃運化功能，緩解消化不良等腸胃不適的症狀，用來泡茶或入菜都可以，比方說以藥袋包裝放入杯中，加入500cc熱水浸泡15分鐘即可飲用等。

此外，林良鴻說，除了注意除濕，平時也應避免久坐久站，透過定時走動維持下肢血液循環，閒暇時可透過健走、慢跑、游泳等適度運動促進發汗，並適時補充水分，切勿擔心水腫而不喝水，如此方可擺脫體內的陳舊濕氣，維持身體正常代謝運作。（編輯：李錫璋）1140419