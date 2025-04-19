華語導遊搭配7外語翻譯帶團 適用期延至116年

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（中央社記者余曉涵台北19日電）由於韓語等7種語言的導遊人數稀少，因此觀光署開放華語導遊搭配翻譯後即可帶團，由於開放期限將至，稀少外語導遊仍未增加，因此觀光署公告適用期間再延長至116年5月。

根據交通部觀光署統計，去年旅行業導遊人數共有4萬9045人，其中最大宗的是華語導遊有3萬5644人，其次則是英語導遊7706人；人數最少的則是土耳其語僅4人，其次則是義大利語，只有10人。

由於外語導遊人才稀缺，觀光署107年起以2年為期，開放華語導遊在有翻譯人員的情形下，可以帶韓語、越南語、印尼語、泰語、馬來語、緬甸語、柬埔寨語等7種語言的來台旅遊團，不過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間則暫停，直到112年5月重新公告開放至114年5月。

這7種語言的導遊人才近年並未有明顯增加，根據統計7種語言中最多導遊的是韓語，但也只有592人，其中緬甸語、柬埔寨語也沒有發放導遊證，因此觀光署日前公告延長華語導遊在有翻譯人員的情形下，可以帶韓語等7種語言旅遊團規定，並從今年5月12日起以2年為限。

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觀光署說，導遊人員管理規則中，所規範的導遊的行政法上義務，華語導遊必須要確實遵守，不能推給外語翻譯人員就免其法定責任，且外語翻譯人員僅是輔助華語導遊接待或引導旅客來台旅遊的導覽解說、語文溝通或相關旅遊服務的翻譯工作，不得取代華語導遊執行導遊業務。

觀光署提醒，如果旅行業聘僱外國人擔任稀少外語翻譯，應依照就業服務法及外國人從事就業服務法的相關規定向勞動部申請許可。（編輯：李淑華）1140419