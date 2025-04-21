The One Show獎 台科大李根在榮膺首位台灣評審

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（中央社記者許秩維台北21日電）台科大設計系副教授李根在獲邀擔任美國The One Show獎設計類評審，這是首次有台灣設計師獲此榮耀，他將和由設計專才與業界領袖組成的評審團，共同選出今年最具水準的作品。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，美國The One Show獎被譽為全球廣告創意領域的最高榮譽之一，獎項涵蓋設計、電視廣告、電台廣告、戶外廣告、互動行銷等範疇，為品牌整合與品牌植入設立行業標準，也是全球廣告與創意設計界矚目的焦點。

台科大提到，美國The One Show獎公布今年13名設計類評審團名單，成員包括百事可樂資深設計總監等設計專才與業界領袖，台科大設計系副教授李根在則以學術界代表身份，與國際知名企業設計領軍人物並肩擔任評審，這也是首次有台灣設計師獲此榮耀。

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根據台科大提供的資料顯示，李根在曾多次獲得The One Show殊榮，早在2005年便以卓越的設計作品首度贏得The One Show優異獎；李根在也擁有豐富國際評審經驗，曾擔任D&AD、LIA倫敦國際獎華文創意獎等多個國際賽事的評審。

李根在表示，非常榮幸能受邀擔任The One Show獎的評審，The One Show在廣告創意領域佔有極重要地位，設計在創意產業中的角色與傳統平面設計略有不同，更強調創意展現與影響力。他也期待於紐約舉行的評審活動，與世界各地的評審們共同選出今年最具水準的作品。（編輯：吳素柔）1140421