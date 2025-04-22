前督察總隊長遭羈押 環境部強調杜絕性騷

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（中央社記者張雄風台北22日電）前環保署環境督察總隊長李健育在職期間涉性騷案件，遭檢方聲押禁見獲准。環境部表示，此案先後2位部長都很重視，並強調陽光要照進來，也有邀外部專家調查，杜絕性騷擾和霸凌。

媒體報導，台中地檢署偵辦前環保署環境督察總隊總隊長李健育涉嫌在2022年、2023年間，利用公務、出差機會，對多名女性職員下手性侵一案，今年4月17日搜索，認李男涉犯強制性交、強制猥褻、利用權勢猥褻等罪，罪嫌重大，向台中地院聲押禁見獲准。

環境部今天舉辦「綠動童心超有戲－淨零綠生活短劇巡演」宣傳記者會，環境部次長施文真接受媒體聯訪表示，環境部尚未收到地檢署要求提供相關資料的正式來文，但若有需要都願意提供。

施文真指出，從環境保護署升格為環境部後，「薛富盛部長、彭啓明部長皆對此事非常重視」。在升格為部的同年7月就啟動內部調查小組，並委託外部專家調查，調查結論及監察院意見，都顯示過去處理方式有疏失。

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施文真表示，彭啓明上任後，強調「陽光要照進來」，希望透過積極處理此類案件，給予過去因為此案受傷的人員一個交代和保護；去年11月監察院再次要求調查時，也邀5名外部性平專家（包括老師和律師），協助釐清當時的處理情況。

施文真強調，李嫌目前受到國家法律制裁，這對受害的部內人員來說是一種正義；同時整個環境部希望營造一個安心工作的環境，杜絕性騷擾和霸凌。（編輯：張雅淨）1140422