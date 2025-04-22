加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
花蓮卓溪黑熊再度掠食家犬作勢攻擊人 中槍後死亡
首頁 / 生活
彩券開獎
新聞專題
彩券開獎
首頁 / 生活

台彩前4月銷售額927億年增13% 電腦型彩券挹注多

2025/4/22 14:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北22日電）台灣彩券公司今天公布最新銷售統計，今年截至20日，電腦型彩券銷售額為新台幣326.3億元，年增逾4成。台彩表示，主要是受惠威力彩累計獎額衝高，加上農曆春節期間BINGO BINGO遊戲3星4倍10期在社群的話題延燒所帶動。

今年台彩目標電腦型銷售額720億元、立即型批售金額838億元，合計1558億元，創新高。

google news透過 Google News追蹤中央社

台彩總經理謝志宏今天受訪表示，今年截至20日，電腦型彩券銷售額326.3億元、年增41.8%，立即型（刮刮樂）批售金額601億元、年成長1.9%，兩者合計927.3億元，年成長13.1%。

謝志宏進一步指出，今年截至目前，電腦型彩券業績成長，除與大樂透在春節加碼期間加開大紅包、小紅包獎項有關以外，威力彩頭獎獎額也較去年同期更高，包含2月期間威力彩頭獎獎金超過20億元，加上BINGO BINGO遊戲3星4倍10期在社群的話題延燒，吸引不少民眾嘗試。（編輯：潘羿菁）1140422

謝志宏
台彩：威力彩頭獎獎金20億得主 擬捐1億給3基金會台彩：電腦型彩券與刮刮樂今年銷售拚1558億元新高
彩券開獎
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
71
更多編輯台推薦新聞：