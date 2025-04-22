台彩前4月銷售額927億年增13% 電腦型彩券挹注多

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（中央社記者張璦台北22日電）台灣彩券公司今天公布最新銷售統計，今年截至20日，電腦型彩券銷售額為新台幣326.3億元，年增逾4成。台彩表示，主要是受惠威力彩累計獎額衝高，加上農曆春節期間BINGO BINGO遊戲3星4倍10期在社群的話題延燒所帶動。

今年台彩目標電腦型銷售額720億元、立即型批售金額838億元，合計1558億元，創新高。

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台彩總經理謝志宏今天受訪表示，今年截至20日，電腦型彩券銷售額326.3億元、年增41.8%，立即型（刮刮樂）批售金額601億元、年成長1.9%，兩者合計927.3億元，年成長13.1%。

謝志宏進一步指出，今年截至目前，電腦型彩券業績成長，除與大樂透在春節加碼期間加開大紅包、小紅包獎項有關以外，威力彩頭獎獎額也較去年同期更高，包含2月期間威力彩頭獎獎金超過20億元，加上BINGO BINGO遊戲3星4倍10期在社群的話題延燒，吸引不少民眾嘗試。（編輯：潘羿菁）1140422