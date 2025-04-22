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台美關稅談判重點在能源 環團盼天然氣政策環評

2025/4/22 18:15
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（中央社記者張雄風、葉素萍台北22日電）全國NGOs今天與總統賴清德有約，賴總統會中表示，天然氣、石油是台美關稅談判的重點；環團會後則呼籲經濟部應明確提出天然氣政策環評，並表達對儲氣設備安全的關切。

今天是世界地球日，賴總統上午接見「2025第22屆全國NGOs環境會議」環保團體代表。環保團體提出60案請各主管機構納管，包括大林蒲遷村、非核家園、社子島議題等。

據總統府新聞稿，賴總統表示，因應美國關稅政策，對美國提高採購，包括天然氣、石油等國家必要能源，是接下來台美雙方關稅談判的重點，也是台灣強化能源自主、能源韌性的重要環節，希望能夠得到大家的支持。

台灣蠻野心足生態協會理事長王醒之在會後也表示，賴總統有強調，為因應美國對等關稅的台美貿易談判，台灣第一個優先採購的項目是美國的液化天然氣，也親口希望環保團體能給予支持。

王醒之認為，不論環團是否支持，政府勢必會執行，可能導致天然氣接收站的擴建和興建，進而造成台灣的碳排放總量大幅上升；呼籲應由經濟部明確提出天然氣政策環評，而非分散在各開發案和對外採購案中。

由於協和電廠興建天然氣儲槽的環評已經通過，王醒之說，國防部對於鄰近住宅和營區的天然氣儲槽，應有的安全評估和軍事攻擊風險，至今沒有提出具體答覆。

另外，環團轉述，大林蒲遷村有望與環評平行進行，但時間仍未定；就社子島議題，環團也呼籲北市應「走進聚落坐下好好談一談」，取得最大共識。

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有關社子島議題，惜根台灣協會專員李華萍表示，由於該環評案已被行政法院判決為重大違法並撤銷，內政部希望台北市政府重新檢討都市計畫，協會呼籲北市府以最大同理心做到社子島聚落保留，走進聚落好好溝通。

有關大林蒲遷村，台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華表示，今天會中並沒有回覆明確的時間，大林蒲因為工業污染嚴重，先前政府說要遷村，但要在新材料循環園區環評案環評通過後，再啟動遷村。（編輯：陳清芳）1140422

王醒之
環團與總統有約 提大林蒲、社子島等60案對美擴大採購液化天然氣 環團籲政院提軍事影響3評估
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