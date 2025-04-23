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備審資料怎麼準備更吸睛 國立科大教務長分享訣竅

2025/4/23 11:27（4/23 11:36 更新）
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（中央社記者許秩維台北23日電）技專校院招生管道陸續開跑，技專校院招生專業化總辦公室建置「備審資料準備指引查詢平台」，並邀國立科大教務長分享不同領域看重的能力特質，幫助考生掌握準備訣竅。

技專校院招生專業化總辦公室今天發布新聞稿指出，技專招生總辦建置「備審資料準備指引查詢平台」（https://gotech114.ntust.edu.tw/），綜整114學年度四技二專各入學管道的大專系組參採重點，學生未來通過第1階段篩選後，報考第2階段時可善用平台資訊，快速掌握各校系的參採重點。

技專招生總辦執行長、國立台灣科技大學教務長陳素芬表示，科大教授都希望招到適合科系特色的學生，最想看到一目了然、架構完整、有個人特色、連結科系的課程學習成果；提醒學生在學習歷程自述或多元表現綜整心得，要清晰、完整、簡明扼要陳述，並呈現個人潛質與熱忱

陳素芬建議，學生可檢視3年成長軌跡和個人能力特質，評估適合就讀的領域，例如對數學、語文有興趣，喜歡與他人互動溝通，能把看似混亂的資料理出頭緒的邏輯推理，就是商管科系青睞的特質；設計與藝術領域則適合將美感創意轉換成實作，並樂於表達溝通等特質的學生。

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近年半導體、AI等產業發展蓬勃，相關領域科系備受學生青睞。國立台北科技大學教務長黃育賢分享，邏輯思考是電子領域學習的重要能力，學生除了描述學習經驗與電子專業的關聯性，也建議在課程學習成果提出程式設計、AI等學科知識或興趣發展的多元能力，或呈現與電子專業高度契合的非修課紀錄資料，讓審查委員看到專業能力的多元樣態

國立台北護理健康大學教務長王采芷分享，護理系注重是否曾參與過護理、照護相關課程或志工活動等，以呈現對人的關懷與服務的熱忱；課程學習成果著重與生物、化學或生命人文相關領域的學習呈現，面試則重視學生特質展現，如關懷他人、溝通能力、堅忍意志等。（編輯：張雅淨）1140423

陳素芬
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