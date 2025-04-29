黃俊雄弟子獲全國模範勞工 演繹史艷文表達感謝

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（中央社記者吳欣紜台北29日電）布袋戲經典人物「史艷文」深植戲迷心，布袋戲國寶黃俊雄門下弟子、被譽為新一代史艷文代言人的王奕今天獲得全國模範勞工，他特別現場演繹史艷文，感謝能夠獲獎。

勞動部今天舉行114年五一勞動節全國模範勞工表揚典禮，今年共有61名模範勞工獲獎，分別來自於國防及高科技產業、製造業、醫療照護業、交通運輸業、餐飲服務業等。

其中，在職業勞工組，黃俊雄門下弟子王奕是得獎者之一，他自幼熱愛布袋戲，多年來潛心學習，在唸白與操偶技藝方面承襲大師精髓，尤以口白聲調展現黃俊雄布袋戲神韻，他也曾榮獲雲林國際偶戲節「金掌獎」最佳口白藝術獎，並成為新一代史艷文代言人。

王奕致力於傳承與推廣傳統藝術，他今天坦言，投入布袋戲操偶的青年越來越少，除非有非常大的興趣，才有足夠動力願意學習布袋戲。

不過，王奕仍努力融合現代元素推動表演創新，並積極提攜後輩，讓更多年輕世代認識並喜愛布袋戲，是推動傳統藝術永續發展的重要力量，王奕說，自己非常注重傳揚，若不注重斷層將會越來越嚴重。

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對於今天獲獎，王奕也特別現場演繹史艷文表達感謝「非常開心跟榮幸可以參加模範勞工表揚」，也提到「人生四大喜，今天就是金榜題名時，喜出望外、非常高興」。

勞動部長洪申翰表示，每一名模範勞工都是以非常優異的工作表現在各自領域裡成為標竿跟模範，勞工的專業技能、付出及貢獻都是讓台灣的經濟社會運作能夠持續發展進步最重要的原動力，希望藉由今天的表揚對每名勞工的付出，表達深深的感謝。（編輯：李亨山）1140429

勞動部29日舉行114年五一勞動節全國模範勞工表揚典禮，布袋戲國寶黃俊雄門下弟子、被譽為新一代史艷文代言人的王奕（圖）榮獲全國模範勞工。中央社記者吳欣紜攝 114年4月29日