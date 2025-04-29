小番茄有望外銷中東 台南25號突破儲運瓶頸

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（中央社記者汪淑芬台北29日電）台灣的小番茄大約在3年前曾試著外銷中東，但船運超過2週，小番茄品質保存效果不佳。台南區農改場新研發的品種「台南25號」，具耐熱性並突破儲運瓶頸，是外銷市場新契機。

農業部台南區農業改良場今天舉行記者會，介紹3項研發成果。

台南農改場場長陳昱初說，小番茄品種中，以「玉女」最受消費者喜愛，農民種植也最多，但因不耐高溫，產期大約限制在每年12月到隔年4月，新研發的「台南25號」，具耐高溫特性，適合台灣3至5月春作栽培環境，農民可依需求調配栽種期，未來民眾可多1到2個月能吃到小番茄。

陳昱初說，「台南25號」果型為紅肉長圓形，單果平均重約11.5公克，果實糖酸比25.4，吃起來甜中帶酸，風味不亞於目前主流品種；且試驗證實「台南25號」於攝氏5度下冷藏4週，仍有近8成的果實保持商品價值，遠優於「玉女」品種，預期有利推廣於外銷市場，為小番茄產業開拓出口市場契機，減輕農民栽培小番茄品種過於單一與內銷市場壓力。

農改場助理研究員劉依昌說，目前台灣的小番茄已外銷無需檢疫的香港及新加坡，中東也無檢疫問題，但3年前嘗試失敗，主要就是現有品種的冷藏期都不超過2週，透過船運很難確保品質，「台南25號」可突破儲運瓶頸。

陳昱初也介紹台南農改場新建立的小番茄生物防治技術，導入天敵昆蟲菸盲椿，控制粉蝨族群密度，有效降低防治勞力與農藥施用頻率，並同步導入胡麻與醉蝶花作為菸盲椿銀行作物，提升天敵族群穩定性與防治效果。

陳昱初說，新研發的生物防治技術，已在多個番茄栽培場域成功驗證，可節省農藥防治成本近60%，同時提高產量至少20%，整體可提升收益至少40%。

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另外，台南農改場也針對台灣番茄產區常見的青枯病，成功育成雜交一代茄砧新品種「台南1號」，陳昱初說，這是國內首個同時具備穩定抗病、強親和性、高溫期適應力的專業砧木品種，並於雲林、嘉義、南投等主要產區的小果與大果番茄田間驗證，對於番茄青枯病有穩定的抗病性，且能維持番茄的品質與產量。

陳昱初說，「台南1號」已技轉給稼穡種子有限公司與可樂種苗，預計未來將成為提升番茄生產安全與效率的關鍵。（編輯：李錫璋）1140429