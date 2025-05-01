2025海員新星培育計畫啟動 每年最高補助18萬元

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（中央社記者余曉涵台北1日電）交通部航港局說，建華海運今年首度加入海員新星培育計畫，學員每年可申請最高新台幣18萬元補助金，今天起到31日受理報名。

為推動航運產業發展及培育優秀海事人才，航港局2022年起攜手社會團體、航商及海事校院合作推出「海員新星培育計畫」。

航港局表示，今年持續與長榮海運、陽明海運、萬海航運、裕民航運與中鋼運通等合作提供獎助名額，也加入建華海運，結合博幼基金會資源，關懷偏鄉弱勢學生及結合海事校院教學資源，協助更多青年順利踏上航海路。

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航港局說，「海員新星培育計畫」提供就學到就業一條龍輔導，除學雜費、住宿費，加碼生活津貼，截至目前已近百名學生參與，減輕求學時經濟負擔，協助學生更明確未來職涯目標，儲備航運產業堅實人才。

此外，航港局表示，因應海洋觀光需求成長、離岸風電產業發展迅速及國內線船員高齡化等趨勢，強化培育國內線海運人才，透過國內航線經營業者招募有意向民眾，由航港局補助乙級船員訓練費用方式，吸引年輕學子加入航運產業。（編輯：李明宗）1140501