雙北台中10縣市大雨特報 上午竹苗地區雨勢最盛

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（中央社記者張雄風台北7日電）氣象署上午更新大雨特報，鋒面影響，台北至台中、南投及宜花地區有局部大雨發生，今天截至上午11時許，降雨最顯著的地區位於竹苗，累積雨量以新竹縣寶山鄉達107毫米最多。

中央氣象署今天上午更新大雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，北部、宜蘭地區及台中、南投、花蓮山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

大雨地區為台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市山區、南投縣山區、宜蘭縣、花蓮縣山區。

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根據氣象署網站，今天截至上午11時20分，累積雨量以新竹縣寶山鄉達107毫米最多，其次為苗栗縣南庄鄉106.5毫米；累積雨量前10名都在竹苗地區。

氣象署並發布陸上強風特報，東北風偏強，今天上午至明天下午基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、屏東縣及蘭嶼、綠島局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號）。（編輯：李亨山）1140507