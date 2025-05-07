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青年百億海外圓夢第2梯開跑 增西甲足球聯賽見習

2025/5/7 12:48（5/7 13:26 更新）
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青年百億海外圓夢基金計畫第2梯次海外翱翔組預定提供約600個名額，包括前往日本學習棒球教育並參訪日本職業隊、到西班牙甲級足球聯賽見習等機會。（青年署提供）中央社記者許秩維傳真 114年5月7日
青年百億海外圓夢基金計畫第2梯次海外翱翔組預定提供約600個名額，包括前往日本學習棒球教育並參訪日本職業隊、到西班牙甲級足球聯賽見習等機會。（青年署提供）中央社記者許秩維傳真 114年5月7日
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（中央社記者許秩維台北7日電）青年百億海外圓夢基金計畫第2梯次報名開跑，海外翱翔組預定提供約600個名額，包括前往美國刑事鑑識單位、義大利米蘭時尚學院、西班牙甲級足球聯賽等見習機會。

行政院會去年11月通過教育部的青年百億海外圓夢基金計畫，讓15至30歲青年可申請參與築夢工場組及海外翱翔組，以及年度旗艦計畫組，前往海外進行2週至1年的圓夢行動，今年第1梯次報名已於3月中旬截止，共收到4480件申請案，近日公布第2梯次名額。

築夢工場組鼓勵青年自主提案夢想與行動計畫書，海外翱翔組由部會與民間組織規劃國際組織或基金會、智庫、青年議會等多元主題類別，提供申請赴國外見習及培訓的機會。

教育部政務次長葉丙成表示，今年第1階段海外翱翔組提供約610個名額，報名非常踴躍，第2梯次於即日起至6月20日受理報名，預定提供125案、約600個名額，有許多是外交館所和部會提供的國外政府和組織實習機會。

根據青年百億海外圓夢基金計畫網站資料顯示，例如可到美國刑事鑑識單位見習，參加李昌鈺刑事司法及鑑識科學學院各項刑事司法學術課程；到義大利米蘭時尚學院研習服裝打版設計、紡織縫紉等培訓；到印尼國家公園見習保護區周邊的旅行村莊等。

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葉丙成提到，海外翱翔組第1梯次有提供美國職棒大聯盟見習的計畫，許多青年都非常關注；第2梯次除了有前往日本東京學習棒球教育並參訪日本職業隊的機會，還與民間單位合作開發前往西班牙甲級足球聯賽見習的機會；另外，還有前往日本、芬蘭、瑞典等見習新創圈的機會。

在年度旗艦計畫組方面，葉丙成指出，今年主題是環境，環境部第2梯次也提供20案以上、50個以上的名額，前往澳洲、日本、德國、美國、法國、巴西等國見習；另外，還有青年圓夢許願池，青年可許下想到哪個地方、哪個組織見習，由圓夢計畫幫助青年實現夢想。（編輯：李亨山）1140507

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