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台灣黑熊力鹿克頸圈脫落 花蓮分署野放追蹤2年

2025/5/8 10:38（5/8 11:06 更新）
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林業及自然保育署花蓮分署112年在卓溪救援的台灣黑熊力鹿克（Lizuk），透過衛星追蹤近2年後，114年4月30日設定讓頸圈自動脫落，力鹿克成為花蓮分署野放黑熊追蹤最久的個體。圖為112年6月12日力鹿克野放情形。（林業及自然保育署花蓮分署提供）中央社記者李先鳳傳真 114年5月8日
林業及自然保育署花蓮分署112年在卓溪救援的台灣黑熊力鹿克（Lizuk），透過衛星追蹤近2年後，114年4月30日設定讓頸圈自動脫落，力鹿克成為花蓮分署野放黑熊追蹤最久的個體。圖為112年6月12日力鹿克野放情形。（林業及自然保育署花蓮分署提供）中央社記者李先鳳傳真 114年5月8日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣8日電）林保署花蓮分署112年在卓溪救援的台灣黑熊力鹿克（Lizuk），透過衛星追蹤近2年後，今年4月30日設定讓頸圈自動脫落，力鹿克成為花蓮分署野放黑熊追蹤歷時最久的個體。

林業及自然保育署花蓮分署今天表示，民國112年5月2日接獲卓溪部落族人通報，在海拔337公尺的一處苦茶園發現有黑熊受困套索陷阱，經救援並送野灣動物醫院照護1個多月後，於當年6月12日由花蓮分署野放重返山林。

花蓮分署指出，根據衛星回傳資料顯示，力鹿克野放後的前9個月多於花蓮台東縣界以南、新武呂溪以北的天然林區活動；在野放後隔年、113年3月24日首次跨越新武呂溪及南橫公路後，便穩定在新武呂溪以南、紅石林道以北的區域活動，活動軌跡跨足多個部落範圍與周邊山林，展現黑熊對多樣棲地的適應力。

力鹿克的活動範圍約達250平方公里，主要介於海拔500至1500公尺間的中低海拔山區。牠經常穿梭於新武部落及初來部落後山的原住民保留地周邊，雖多次接近部落生活環境，但多為短暫通行，未出現干擾行為。

花蓮分署表示，在追蹤力鹿克期間，曾發生數週未收到頸圈回傳訊號的情形，為慎重起見還派員跋涉數日至現場搜尋，所幸確認其訊號穩定、活動正常，只是因地形遮蔽，訊號無法順利回傳才虛驚一場。

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花蓮分署指出，在衛星發報器電池電力用罄前，已設定於今年4月30日讓頸圈自動脫落；接獲頸圈成功脫落訊息後，5月5日派員至新武部落後山一處峭壁下方順利尋獲完整頸圈，確定力鹿克已經脫下頸圈束縛，牠也成為花蓮分署野放後追蹤歷時最久的黑熊。

花蓮分署表示，頸圈脫落地點是林相豐富的次生林，包含青剛櫟、太魯閣櫟等多樣黑熊食源，顯示此地應為其覓食與棲息的理想環境。力鹿克所累積的軌跡資料，將有助於瞭解台灣黑熊的空間利用與生活習性，也有助於在地居民對黑熊的更多認識，共同打造人熊和平共存的友善環境。（編輯：戴光育）1140508

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林業及自然保育署花蓮分署112年在卓溪救援的台灣黑熊力鹿克（Lizuk），透過衛星追蹤近2年後，114年4月30日設定讓頸圈自動脫落，在台東新武部落後山一處峭壁下方尋獲完整頸圈。（林業及自然保育署花蓮分署提供）中央社記者李先鳳傳真 114年5月8日
林業及自然保育署花蓮分署112年在卓溪救援的台灣黑熊力鹿克（Lizuk），透過衛星追蹤近2年後，114年4月30日設定讓頸圈自動脫落，在台東新武部落後山一處峭壁下方尋獲完整頸圈。（林業及自然保育署花蓮分署提供）中央社記者李先鳳傳真 114年5月8日
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