台鐵汐止至五堵電車線掉落 9日首班車前搶修完成

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（中央社記者黃巧雯台北8日電）台鐵汐止至五堵車站間下午發生電車線掉落，台鐵表示，受影響228次普悠瑪列車共延誤136分鐘，其餘行經該路段列車平均延誤逐漸縮小至10分鐘內，預估9日首班車前搶修完成。

台鐵表示，228次普悠瑪列車今天下午約1時18分行經汐止-七堵間中正線時電車線跳電，經停車檢查發現中正線汐止-五堵間（K12+200處）電車線垂落，確切原因尚待運安處調查。

台鐵指出，經緊急搶修處理，目前東、西正線均已維持正常行車，中正線則持續搶修中，而七堵站特開3000型新自強號，並等候救援機車將228次普悠瑪列車故障編組牽引至七堵站讓旅客在同月台換乘。

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根據台鐵統計，受影響的228次普悠瑪列車，共延誤136分鐘，其餘行經該路段列車平均延誤逐漸縮小至10分鐘內。

台鐵表示，電力單位目前持續在現場進行搶修，五堵-汐止間中正線電車線設備（懸臂組、吊掛線、接觸線、跳線）約2公里多處損壞，已投入2部電力維修車及動員30名搶修人員，預估搶修時間16小時，將於明天首班車前搶修完成。（編輯：陳政偉）1140508