高雄山區恐強降雨 南橫勤和至復興段便道預警封閉

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（中央社記者洪學廣高雄11日電）受鋒面影響，南區養護工程分局依水情情資預測高雄山區會有持續強降雨，考量荖濃溪及玉穗溪水文環境未穩，今天上午7時起預警封閉南橫公路勤和至復興段便道0K至5K。

公路總局南區養護工程分局甲仙工務段指出，受鋒面影響，依中央氣象署水情情資，預測今天高雄市山區將會有持續性強降雨發生，考量荖濃溪及玉穗溪水文地質環境仍尚未穩定，持續降雨恐誘發水位暴漲及土石流危害，導致現有通行河床便道有遭沖毀中斷可能。

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甲仙工務段上午7時起已於台20臨93線便道0K~5K（勤和至復興）路段實施預警性封閉，以維護用路人安全。後續將視天候狀況及巡查道路安全後再行開放通行。

甲仙工務段指出，最新道路通阻詳情可利用公路局幸福公路APP或上公路局公路防救災資訊系統，及利用公路局智慧化省道即時資訊服務網，查詢即時路況，也提醒駕駛遵守管制規定。（編輯：方沛清）1140511