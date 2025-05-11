調查：61%台灣旅客避免使用一次性備品

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（中央社記者余曉涵台北11日電）根據旅遊業者調查，61%台灣旅客未來將主動避免使用一次性備品，高於全球平均，在全球名列前茅，展現台灣減塑行動的高度自覺。

旅遊業者Booking.com日前公布2025年旅遊與永續發展報告，調查報告在34個國家及地區中獨立抽樣調查3萬2000名受訪者。

調查顯示，永續旅遊意識在過去10年大幅提升，2025年86%台灣旅人已將永續納入旅程規劃，95%表示願意採取實際行動。

台灣自2025年初實施的一次性旅宿備品限制政策，Booking.com指出，近7成台灣旅人表示會自備環保水壺、56%避免使用塑膠製品，61%表示未來將主動避免使用一次性備品，高出全球平均8%，在全球名列前茅，展現台灣減塑行動的高度自覺。

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Booking.com表示，根據調查，56%的台灣旅人認為「改變交通方式」是實踐永續旅行的關鍵之一，然而僅靠倡議往往不足以促進行動，58%的台灣旅人坦言，若能獲得優惠或回饋，將更願意採取永續行動。

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