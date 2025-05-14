舉辦童理心運動遭質疑 靖娟：守護孩童安全為使命

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北14日電）靖娟基金會將於15日舉辦「全民童理心運動」，遭質疑是傷害「健康幼稚園」火燒車事件家屬情感。靖娟今天對此說法感到遺憾，強調守護孩子安全為使命，絕非為任何喧囂宣傳。

媒體報導，國民黨台北市議員鍾沛君、新北市議員江怡臻、副發言人鄧凱勛等舉行記者會，會中質疑靖娟基金會要在15日發起515全國童理心兒童安全活動，邀請政治人物準備個人童年照，為該基金會打廣告，但當天是「健康幼稚園」火燒車事件的忌日，此作法是在家屬的傷口上撒鹽。

對此，靖娟基金會發布聲明稿對此說法感到遺憾，同時也說明活動初衷。

靖娟說明，5月15日「全國兒童安全日」，是為紀念1992年因交通事故殉職、用生命保護孩子的老師林靖娟，靖娟兒童安全文教基金會也是因此得名。

靖娟表示，為了讓社會永誌此集體傷痛，並策進各界對兒童安全的關注與具體行動，台北市政府在1995年率先將每年5月15日訂為「台北市兒童安全日」，隨後在各方倡議下，內政部也於2007年正式公告每年5月15日為「全國兒童安全日」。

靖娟指出，基金會以傳承林靖娟「用生命守護」的精神為己任，鄭重提醒社會永不遺忘，更致力不再讓憾事重演，並堅守「守護孩子安全」此一創會使命始終如一，絕非為任何喧囂宣傳，且靖娟未曾也絕不會將「健康幼稚園火燒車事件」作為活動訴求或宣傳內容，深切尊重每一位家屬的傷痛，堅決杜絕任何消費悲劇之舉。

靖娟認為，透過515全國兒童安全日這天的實際行動，喚起大眾與政府對兒童安全的持續關注，正是對所有受難者及其家屬最深切的敬意與最誠摯的回應。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

關於「全民童理心運動」，靖娟表示，「童理心」意為「用同理心守護兒童」，今年活動以3大面向為核心，包含交通安全、托育安全及居家安全，此活動串聯全台縣市政府、學校、社區單位與親子團體共同參與，並無特定名人代言或個人宣傳安排，僅以內容為本，聚焦實質倡議。

靖娟強調，基金會始終秉持非營利、非政治、專業中立的立場，30餘年來致力推動政策改革與兒童安全教育，並選擇不迴避任何與孩子安全相關的社會議題，可以理解對曾歷傷痛的家庭而言，特定日期仍可能觸動情感，但正因如此社會更應正視制度缺口與現場風險，透過集體學習與修正，避免下一個悲劇發生，「這不是消費創傷，而是以行動為遺憾止血、為傷口療癒」。（編輯：管中維）1140514