夜市愛心推動修法 「艱苦人條款」63萬人受惠

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（中央社記者姜宜菁雲林縣15日電）立法院會日前修正通過殯葬管理條例，中低收入戶使用公立殯葬設施免收管理費用。雲林夜市慈愛會理事長陳鴻榮感謝藍綠立委支持修法，讓全國受惠對象從26萬人擴大至63萬人。

立法院會日前三讀修正通過殯葬管理條例第21條之1條文，明定全國中低收入戶使用直轄市、縣市或鄉鎮市所經營或委託民間經營、代理、代管的火化場、骨灰存放設施，免收使用管理相關費用，以完善政府照護社會福利的責任。

國民黨立委張嘉郡今天召開「從夜市愛心到制度改變、艱苦人條款擴大上路」感恩記者會，法案幕後推手陳鴻榮率領雲林縣夜市慈愛會理監事，代替全國艱苦人向所有提案委員深深一鞠躬，表達謝意。

陳鴻榮表示，協會長年協助辦理無依長者與清寒家庭後事，深刻體會「喪事辦不起」的社會現實，因此發起修法倡議，並促成修法，讓這份善念成為全國性的照顧政策。

陳鴻榮指出，修法將使全國受惠對象從原先的26萬人，擴大至63萬人，讓經濟弱勢的民眾，都能有尊嚴的走完人生最後一哩路。

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張嘉郡、國民黨立委丁學忠和雲林縣長張麗善說，「艱苦人條款」的修法，從夜市的一份善念出發，到立法院的三讀通過，每一步都是人民與政府攜手合作的成果，也是一場從地方推動到全國共享的制度改革，讓這份照顧能真正走進每個需要幫助的家庭。

民進黨立委劉建國透過新聞稿表示，修法是為了落實社會公平正義，避免經濟壓力影響家屬處理親人後事的尊嚴，所以提案修法，將同屬經濟弱勢的中低收入戶家庭納入協助範圍，具有重要意義。（編輯：吳素柔）1140515