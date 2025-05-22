成年身心障礙者逾57萬人 家庭發展中心補照顧缺口

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（中央社記者陳婕翎台北22日電）據統計，成年身心障礙者逾57萬人，天使心家族基金會指出，面對成年愛奇兒照顧資源缺口，設立家庭發展中心，提供成年愛奇兒日間照顧、生活技能訓練等，陪伴他們多走一哩路。

愛奇兒（Angel）是天使心家族用來稱呼身心障礙孩子的美麗代號，據衛福部統計，2024年18歲至64歲的愛奇兒人口已超過57萬人，是未成年愛奇兒的10倍，天使心家族基金會執行長林照程近日透過新聞稿指出，陪伴成年愛奇兒是長期努力方向，卻發現社會資源與關注度明顯不足。

面對超過57萬名成年愛奇兒照顧資源缺口日益嚴峻，天使心家族基金會設立家庭發展中心回應社會現況，提供成年愛奇兒日間照顧、生活技能訓練與情緒支持，幫助他們在成年後依然能有品質、尊嚴地參與社會。林照程說，這份支持能夠更穩定地陪伴愛奇兒的父母，找到喘息與希望。

身心障礙者老化速度是常人1.5倍，天使心家族基金會提到，近年陸續有愛奇兒家庭反應，愛奇兒成年後未能找到合適機構轉銜，「父母老了可以安心放手把孩子交給誰」，是成年愛奇兒家庭共同面臨的問題，盼透過家庭發展中心的設置，成為愛奇兒家庭走入社區、發展友好的第一站。

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天使心家族基金會攜手企業，台灣開廣捐贈「愛奇兒家庭發展中心」教室內專業輔具，協助打造更安全、支持性強的學習環境，陪伴成年愛奇兒穩健走在生活與學習的路上。林照程認為，這項實際支持讓發展中心教室不只是安全空間，更是成年愛奇兒發展潛能的場域。

台灣開廣董事長蔡晉暉說，一直相信公益不是短跑，而是超級馬拉松，公益的耐力比熱度更重要，盼成為愛奇兒成長路上的陪跑員，希望這份心意不止於台灣開廣，而是能在每個社區發芽。當每一個地區都有一點溫暖支持，愛奇兒家庭就會多一份力量。（編輯：李亨山）1140522