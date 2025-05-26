六龜高中首上台大學生翼友福 獲總統教育獎

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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）高雄市六龜高中首名錄取國立台灣大學社會學系的畢業生翼友福，今年榮獲2025年總統教育獎，成為該校創校以來首名獲此殊榮的學生。消息傳出，全校師生同感榮耀。

高雄市教育局今天發布新聞稿表示，高雄市今年有4名學生獲得2025年總統教育獎的殊榮，分別是六龜高中翼友福、苓雅區五權國小黃昊恩、左營區左營國小曾釩銨與高雄師範大學蔡奕琳。

新聞稿指出，獲獎學生有的來自偏鄉、有的身障、有的曾經歷重病，卻都以驚人毅力與熱愛學習的精神，活出比常人更豐沛的生命力。總統府預定於7月4日舉辦公開表揚典禮。

教育局表示，從小失去父母，由祖母與曾祖父撫養長大的翼友福，成長歷程充滿挑戰與淚水。國三時祖母病重離世，翼友福毅然選擇留在六龜，堅持升上當地高中。正是這份對土地與家人的情感，成為他向上的力量。

教育局說，透過學校師長的啟發與引導，翼友福將對嘻哈的熱情轉化為動人創作，也在語文課程與客語教師的協助下精進母語能力，成就一首首融合國語、客語與英語的原創饒舌作品，讓世界聽見來自山城少年的聲音。

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獲得今年總統教育獎殊榮，翼友福感謝每個願意相信他的人，尤其是幫助他的人；他說，六龜高中不只是母校，更是人生轉捩點，讓他能用行動證明，偏鄉不等於侷限，逆境亦能開花，鼓勵更多弱勢成長的人。

六龜高中校長楊茂青說，翼友福像是一縷希望的曙光，照亮了無數在山城努力追夢的孩子，用堅持與感恩走過生命幽谷，帶著夢想勇敢前行，讓大家看見教育的力量。（編輯：蕭博文）1140526