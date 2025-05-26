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二技技優入學分發放榜 錄取率73.7%

2025/5/26 11:51
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（中央社記者許秩維台北26日電）114學年二技技優入學招生今天公告統一分發結果，二技技優保送和二技技優甄審合計提供511個名額，198人報名繳費，最後錄取146名，錄取率73.7%，比113學年略降。

技專校院招生委員會聯合會發布新聞稿指出，二技技優入學包含技優保送和技優甄審，114學年二技技優保送有2校、2系（組）或學程參與招生，提供4個名額；二技技優甄審有25校、85系（組）或學程參與招生，提供507個名額。

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114學年二技技優入學今天上午10時起公告統一分發結果，共有198名考生通過資格審查並完成報名和繳費，185名正、備取生上網登記就讀志願序，最後統一分發錄取146名，錄取率為73.7%，比113學年略降（79.8%）。

技專校院招生委員會聯合會主任王錫福提醒，二技技優入學分發錄取生，須依錄取學校規定時間及地點報到；已辦理報到的錄取生，須於6月3日下午5時前以書面向學校聲明放棄錄取資格，否則不得再參加114學年各科技大學、技術學院大學部二年制或大學相關學系招生。（編輯：管中維）1140526

#二技
#招生委員會聯合會
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