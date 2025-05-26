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迪士尼仲夏歡樂祭主題 福隆國際沙雕藝術季吸睛

2025/5/26 10:41
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（中央社記者余曉涵台北26日電）2025福隆國際沙雕藝術季即日起到9月30日在福隆海水浴場展出，主辦單位表示，今年主題「迪士尼（Disney）仲夏歡樂祭」，邀國內、外超過15名沙雕師打造44座主題沙雕。

據福容大飯店發布新聞稿，1年1度福隆沙雕季包含主雕、主題沙雕、品牌沙雕及入口意象沙雕，最廣受旅客喜愛的米奇（Mickey Mouse）與好朋友系列，以黃金沙雕呈現米奇、米妮（Minnie Mouse）、唐老鴨（Donald Duck）與奇奇蒂蒂等；Disney公主們也將齊聚在沙雕作品。

福容大飯店今天說，反派系列「小美人魚」（The Little Mermaid）烏蘇拉（Ursula）、「白雪公主」（Snow White）壞皇后、「變身國王」（The Emperor's New Groove）伊斯瑪（Yzma）與人氣超高「101忠狗」（One Hundred and One Dalmatians）庫伊拉（Cruella De Vil）首次登上沙雕作品。

此外，皮克斯（Pixar）電影系列，汽車總動員（Cars）、玩具總動員（Toy Story）與地球特派員（ELio）也都有沙雕作品。

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福容大飯店表示，今年度主雕以Toy Story 3視覺海報為主題，打造高8米作品，也歡慶Toy Story30週年，讓旅客一起進入時光回憶，享受Disney人物角色營造的歡樂氣氛。

除沙雕，福容大飯店說，今年還有星空電影院與海洋音樂季，8月還有福隆生活節活動。（編輯：李明宗）1140526

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