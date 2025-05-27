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財劃法影響午餐專法 教部：持續補助弱勢、偏鄉

2025/5/27 15:45（5/27 16:46 更新）
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教育部27日召開「AI協助學校午餐開菜單」記者會，次長張廖萬堅（圖）會前接受媒體聯訪，被問及營養午餐專法的進度，他強調在沒有修法的前提下，會持續在中央可以幫忙的範圍挹注經費，包括弱勢孩童、偏鄉廚房、國產可溯源食材等，都不會因為財劃法的問題而暫停。中央社記者陳至中台北攝 114年5月27日
教育部27日召開「AI協助學校午餐開菜單」記者會，次長張廖萬堅（圖）會前接受媒體聯訪，被問及營養午餐專法的進度，他強調在沒有修法的前提下，會持續在中央可以幫忙的範圍挹注經費，包括弱勢孩童、偏鄉廚房、國產可溯源食材等，都不會因為財劃法的問題而暫停。中央社記者陳至中台北攝 114年5月27日
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（中央社記者陳至中台北27日電）營養午餐專法延宕多年，又受立法院通過財劃法的衝擊，中央、地方分攤比率仍待協商。教育部次長張廖萬堅今天說，會持續在中央可幫忙的範圍挹注經費，包括弱勢孩童、偏鄉廚房等。

教育部今天召開「AI協助學校午餐開菜單」記者會，張廖萬堅會前接受媒體聯訪，被問及營養午餐專法的進度。

張廖萬堅坦言，目前中央政府補助經濟弱勢、國產可溯源食材補助、推動偏鄉中央廚房等，每年經費約新台幣74億元，午餐專法初步評估會再增加26億元經費，總計約100億元，因應財劃法的衝擊，須與地方政府協調分配比率，「坦白講很難一步到位。」

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張廖萬堅舉例，午餐專法增加的營養師，是要由中央負擔經費還是地方等，都還需要再協調。站在教育的立場，當然希望孩童能夠得到比較多制度上的好處，希望中央、地方能好好談妥。

張廖萬堅強調，在沒有修法的前提下，會持續在中央可以幫忙的範圍內，持續挹注經費，包括弱勢孩童、偏鄉廚房、國產可溯源食材等，都不會因為財劃法的問題而暫停。（編輯：李亨山）1140527

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