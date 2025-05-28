埔里盆地群生態多樣 跨域護魚池琴蛙、纖紅蜻蜓

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（中央社記者蕭博陽南投縣28日電）埔里盆地群是眾多關注物種重要棲地，南投林業分署今天開會針對魚池琴蛙、纖紅蜻蜓、台灣白魚等，研商保育策略與友善棲地行動，盼透過跨域合作，實現人與自然和諧共生目標。

農業部林業及自然保育署南投分署等單位今天召開「埔里盆地關注物種保育推動平台會議」，對於魚池琴蛙、台灣白魚、纖紅蜻蜓等侷限分布埔里、魚池等，保育類野生動物如金線蛙、草花蛇、韋氏水蛇、柴棺龜等為當地農田濕地共域物種，透過會議盼結合產、官、學及在地社區，協力保育這些物種所在溪流及農田濕地。

南投林業分署透過新聞稿表示，魚池琴蛙是今年發表的新種，並為台灣特有種，僅分布魚池鄉蓮華池與日月潭周邊濕地，野外族群量約300至700隻，是台灣唯一會構築泥窩蛙種，對棲地條件極敏感，進行域外保種、族群調查與棲地評估，並選定日月潭部分潛在濕地拓殖，今天會議中進一步研議後續棲地保育策略。

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南投分署表示，纖紅蜻蜓為2013年發表台灣特有種，目前僅分布魚池、埔里一帶，2022年起展開長期資源調查、監測與保育行動，考量鄰近農墾地開發頻繁，加上極端氣候造成乾旱，皆威脅纖紅蜻蜓生存，因此如何透過多方策略跨域攜手保育，也是會議重點之一。

南投分署表示，台灣白魚分布眉溪下游支流，分布狹隘、棲地劣化及污染造成數量減少，以往透過庇護池管理、河川生態營造、友善農作等方式保育，但棲地茭白筍田近年因轉作、水源不足、填平開發而漸失，棲地共域物種還有金線蛙、柴棺龜、韋氏水蛇等，會議針對保留或擴大農田濕地面積，研商保育台灣白魚及共域物種。（編輯：陳清芳）1140528